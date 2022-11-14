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    Луис Фелипе Сколари заявил, что завершил тренерскую карьеру

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    Бывший главный тренер сборных Бразилии и Португалии Луис Фелипе Сколари принял решение о завершении тренерской карьеры.

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    Последним местом работы 74-летнего специалиста стал клуб «Атлетико Паранаэнсе».

    «Я ухожу в отставку с поста главного тренера. Новым наставником клуба станет Пауло Турра, а я стану техническим директором "Атлетико Паранаэнсе". Это была моя жизнь. Думаю, я достойно завершаю эту главу. Я прожил массу эмоций в футболе», — приводит слова Сколари Globo Esporte со ссылкой на Hurricane Live.

    В 2002 году Сколари привел Бразилию к победе на чемпионате мира. Кроме сборных он возглавлял такие команды как «Челси», «Палмейрас», «Гремио», «Крузейро».

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