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    Аллегри: Шесть туров назад никто не верил, что «Ювентус» будет идти третьим

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    Главный тренер «Ювентуса» Массимилано Аллегри подвел итоги матча 13-го тура чемпионата Италии против «Лацио» (3:0).

    Массимилано Аллегри
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    Массимилано Аллегри

    «Парни сыграли хорошо, особенно на фоне непростого месяца. Матч против "Лацио" был непростым, но нам удалось закрыть проходные зоны и практически ничего не позволить им на последних минутах.

    Вся команда усердно работает. По этой причине у нас лучшая оборона. Командный дух улучшился, это помогает побеждать.

    Я был бы зол, если бы мы пропустили на последней минуте, поэтому сохранять свои ворота сухими — это еще один шаг.

    Не люблю давать объяснения, потому что в футболе все может быстро измениться. Футбол на самом деле прост, нужно выигрывать матчи, для этого есть разные способы. Могу только поблагодарить ребят за их игру.

    Мы сильно отстали. Всего шесть туров назад никто не верил, что мы будем третьими в таблице, так что это шаг вперед. Сейчас нам нужно перезарядить наши батареи», — цитирует Аллегри Football Italia.

    Календарь и таблица Серии А

    Благодаря этой победе «Ювентус» вышел на третью позицию таблицы Серии А, имея 31 очко, а «Лацио» идет четвертым с 30 очками.

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