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    «Рома» спаслась от поражения в матче с «Торино»

    «Рома» — «Торино»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В матче 15-го тура чемпионата Италии «Рома» на своем поле сыграла вничью с «Торино» - 1:1.

    «Рома»
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    «Рома»

    Счет в матче на 55-й минуте открыли гости. Туринцы перевели мяч с левого фланга на правый, Синго исполнил подачу в штрафную, а Кароль Линетти неотразимо пробил головой точно в дальний верхний угол.

    На 89-й минуте Жозе Моуринью получил красную карточку за буйное поведение на бровке и несогласие с решениями арбитра.

    А на первой добавленной минуте в ворота туринец был назначен пенальти — Джиджи здорово сыграл в единоборстве с Эль-Шаарави, однако дальше защитник гостей срубил Дибалу.

    Пробил Андреа Белотти в левый нижний от себя угол без шансов для Милинковича-Савича, но штанга спасла «Торино».

    Но римляне все же отыгрались спустя две минуты. Дибала нанес обводящий удар из-за пределов штрафной, мяч отскочил от перекладины за пределы штрафной, а Неманья Матич в касание с 18 метров пушечным ударом вогнал снаряд в ближний угол.

    Футбол. Италия. Серия А
    Рома — Торино 1:1
    Голы: 0:1 Кароль Линетти (55'), 1:1 Неманья Матич (90 + 4') Рома: Руй Патрисиу, Джанлука Манчини, Крис Смоллинг, Рожер Ибаньес, Зеки Челик, Бриан Кристанте (Benjamin Tahirovic, 69'), Мади Камара (Неманья Матич, 54'), Никола Залевский (Пауло Дибала, 69'), Кристиан Вольпато (Стефан Эль-Шаарави, 46'), Николо Дзаньоло, Тэмми Абрахам (Андреа Белотти, 70') Торино: Антонио Санабрия (Ндари Адопо, 79'), Никола Влашич, Алексей Миранчук (Неманья Радоньич, 79'), Мергим Войвода (Уилфрид Стефан Синго, 30'), Кароль Линетти, Самуэле Риччи, Валентин Лацаро, Алессандро Буонджорно (Рикардо Родригес, 51'), Давид Зима, Коффи Джиджи, Ваня Милинкович-Савич Предупреждения: Алессандро Буонджорно (48'), Мади Камара (53'), Пауло Дибала (86'), Benjamin Tahirovic (89'), Валентин Лацаро (90 + 5') Удаление: Jose Mourinho (89')

    Алексей Миранчук вышел в стартовом составе «Торино» и был заменен на 79-й минуте, не отметившись результативными действиями.

    «Рома» занимает седьмое место в турнирной таблице серии А с 27 очками. «Торино» находится на девятой строчке (21 очко).

    Календарь и таблица Серии А

    В других матчах отчетного тура «Верона» на своем поле уступила «Специи "(1:2), а 'Монца' разгромила 'Салернитану' (3:0).

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