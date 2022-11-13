«Рома» — «Торино»: счет матча 1:1, обзор голов

Счет в матче на 55-й минуте открыли гости. Туринцы перевели мяч с левого фланга на правый, Синго исполнил подачу в штрафную, а Кароль Линетти неотразимо пробил головой точно в дальний верхний угол.
На 89-й минуте Жозе Моуринью получил красную карточку за буйное поведение на бровке и несогласие с решениями арбитра.
А на первой добавленной минуте в ворота туринец был назначен пенальти — Джиджи здорово сыграл в единоборстве с Эль-Шаарави, однако дальше защитник гостей срубил Дибалу.
Пробил Андреа Белотти в левый нижний от себя угол без шансов для Милинковича-Савича, но штанга спасла «Торино».
Но римляне все же отыгрались спустя две минуты. Дибала нанес обводящий удар из-за пределов штрафной, мяч отскочил от перекладины за пределы штрафной, а Неманья Матич в касание с 18 метров пушечным ударом вогнал снаряд в ближний угол.
Алексей Миранчук вышел в стартовом составе «Торино» и был заменен на 79-й минуте, не отметившись результативными действиями.
«Рома» занимает седьмое место в турнирной таблице серии А с 27 очками. «Торино» находится на девятой строчке (21 очко).
В других матчах отчетного тура «Верона» на своем поле уступила «Специи "(1:2), а 'Монца' разгромила 'Салернитану' (3:0).