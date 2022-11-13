«Оренбург» — «Краснодар»: составы, прогноз, онлайн

Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Краснодара» на матч 17-го тура РПЛ.

«Оренбург»: Кеняйкин, Сиваков, Гойкович, Печенин, Эктов, Аюпов, Марин, Вера, Флорентин, Мансилья, Сычевой.

Запасные: Гошев, Полуяхтов, Павловец, Стаматов, Капленко, Титков, Оганесян, Ковалев, Башич, Воробьев, Гурциев, Акоста.

«Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Рамирес, Волков, Кайо, Ионов, Ахметов, Сперцян, Кривцов, Ленини, Манелов.

Запасные: Агкацев, Петров, Бородин, Пивоваров, Литвинов, Якимов, Мацукатов, Апеков.

Матч «Оренбург» — «Краснодар» состоится в воскресенье, 13 ноября и начнется в 14:00 по мск.

С прогнозом на этот поединок можно ознакомиться здесь, а следить за ходом игры — тут.