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    Прервет ли «Оренбург» безвыигрышную серию противостояний с «быками»?

    «Оренбург» — «Краснодар». Ставка (к. 2.15) и прогноз на чемпионат России по футболу, 13 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Оренбург» — «Краснодар»
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    «Оренбург»
    В воскресенье, 13 ноября, «Оренбург» примет «Краснодар» в рамках 17-го тура чемпионата России по футболу. Матч на арене «Газовик» начнется в 14:00 (мск). «Оренбург» — «Краснодар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 13 Ноября 2022 года
    Оренбург
  • Оренбург
    •  Оренбург 14:00 Краснодар Краснодар
  • Краснодар
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    «Оренбург»

    В начале октября подопечные Марцелла Лички на выезде уступили «Динамо» (2:3) в матче РПЛ, а в Кубке России на своем поле одолели «Ахмат».

    Затем «газовики» в домашних матчах чемпионата России выстояли против ЦСКА (2:2) и разгромили воронежский «Факел» (4:1).

    Коэффициенты матча Оренбург — Краснодар

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    В последнем матче оренбуржцы потерпели неожиданное выездное поражение от «Химок» со счетом 0:2.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    С 22 очками после 16 туров и разницей мячей 28-36 «Оренбург» идет на 8-м месте. Владимир Сычевой забил 11 голов.

    «Краснодар»

    В начале октября быки в чемпионате на своем поле уступил на последних минутах «Ахмату» (2:3), а в Кубке проиграли «Пари НН» (0:1).

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    • Затем подопечные Александра Сторожука в рамках РПЛ вновь сыграли с «Пари НН», победив в гостях со счетом 2:0, а потом дома уступили «Зениту» (0:1).

    В последнем матче кубанский клуб устроил выездную перестрелку с «Факелом», ведя со счетом 3:1, но сыграв в итоге 3:3.

    Календарь и таблица РПЛ

    С 25 очками после 16 туров «Краснодар» идет на 7-м месте. Разница мячей 30-24, Эдуард Сперцян забил 9 голов.

    Прогноз и ставка

    На победу «Оренбурга» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.35, на ничью в основное время — 3.60, а на победу «Краснодара» — 3.00.

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    В прошлом сезоне «Оренбрг» дома сыграл вничью 1:1, а на выезде получил «технарь» 0:3. В последних пяти очных встречах «Краснодар» одержал две победы и три раза сыграл вничью.

    В первом круге этого сезона «быки» на своем поле победили со счетом 2:0. Прогноз: «Краснодар» не проиграет верховой матч.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.55 и ТБ 2,5 за 1.65.

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    «Оренбург» — «Краснодар»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 13.11.2022. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Оренбург» безвыигрышную серию противостояний с «быками»?
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