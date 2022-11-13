В воскресенье, 13 ноября, «Оренбург» примет «Краснодар» в рамках 17-го тура чемпионата России по футболу. Матч на арене «Газовик» начнется в 14:00 (мск). «Оренбург» — «Краснодар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Оренбург»

В начале октября подопечные Марцелла Лички на выезде уступили «Динамо» (2:3) в матче РПЛ, а в Кубке России на своем поле одолели «Ахмат».

Затем «газовики» в домашних матчах чемпионата России выстояли против ЦСКА (2:2) и разгромили воронежский «Факел» (4:1).

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В последнем матче оренбуржцы потерпели неожиданное выездное поражение от «Химок» со счетом 0:2.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

С 22 очками после 16 туров и разницей мячей 28-36 «Оренбург» идет на 8-м месте. Владимир Сычевой забил 11 голов.

«Краснодар»

В начале октября быки в чемпионате на своем поле уступил на последних минутах «Ахмату» (2:3), а в Кубке проиграли «Пари НН» (0:1).

Затем подопечные Александра Сторожука в рамках РПЛ вновь сыграли с «Пари НН», победив в гостях со счетом 2:0, а потом дома уступили «Зениту» (0:1).

В последнем матче кубанский клуб устроил выездную перестрелку с «Факелом», ведя со счетом 3:1, но сыграв в итоге 3:3.

Календарь и таблица РПЛ

С 25 очками после 16 туров «Краснодар» идет на 7-м месте. Разница мячей 30-24, Эдуард Сперцян забил 9 голов.

Прогноз и ставка

На победу «Оренбурга» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.35, на ничью в основное время — 3.60, а на победу «Краснодара» — 3.00.

В прошлом сезоне «Оренбрг» дома сыграл вничью 1:1, а на выезде получил «технарь» 0:3. В последних пяти очных встречах «Краснодар» одержал две победы и три раза сыграл вничью.

В первом круге этого сезона «быки» на своем поле победили со счетом 2:0. Прогноз: «Краснодар» не проиграет верховой матч .