21 касание Холанна. Машина «Ман Сити» сломалась в матче с «Брентфордом», сделав подарок «Арсеналу»

Этого не должно было случиться. Ожидалось, что «Манчестер Сити» одержит победу над «Брентфордом» в их финальном матче перед чемпионатом мира, но вместо этого они оставили дверь широко открытой для Микеля Артеты и «Арсенала».

Эрлинг Холанн почти не коснулся мяча, в то время, как центральные защитники «Брентфорда» комфортно провели день, играя против обычно безжалостной норвежской голевой машины, которой явно не хватило одной или двух шестеренок в матче, в котором он впервые с конца октября вышел в стартовом составе.

Справедливости ради, все это назревало с самого начала. Упустив два шанса в первые 10 минут, Айван Тони наконец нанес точный удар. Нападающий «Брентфорда», которым пренебрег Гарет Саутгейт и которому нужно было что-то доказать, весь день создавал проблемы для защиты «Сити» и в итоге добавил второй гол, позволивший Томасу Франку и его команде одержать историческую победу.

Шестнадцать мегазвезд «Сити» теперь отправятся в Катар, хотя они поедут туда не в лучшем настроении. Это была нехарактерно плохая игра команды Гвардиолы, которой теперь придется отыгрывать пять очков отставания, когда сезон возобновится.

Победители: «Арсенал»

Хосеп Гвардиола и Микель Артета globallookpress.com

Артета ведь смотрел этот матч? Ведь точно смотрел?! Микель Артета уводит свой «Арсенал» на международный перерыв, опережая «Сити» на невероятные пять очков, после того, как они выполнили свою работу против «Вулверхэмптона» (2:0) позже в субботу.

Это невероятная позиция для «канониров» перед перерывом на чемпионат мира, которую их болельщики, вероятно, никогда не могли представить в своих самых смелых мечтах в начале сезона 2022-23.

Календарь и таблица АПЛ

Сможет ли Артета действительно привести свою команду к их первой победе в Премьер-лиге с 2004 года? У них может не быть лучшего шанса. Болельщиком «Арсенала» сейчас быть увлекательно!

Проигравшие: Эрлинг Холанн

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Просто это был не день Холанна. Вернувшийся в стартовый состав голевой феномен «Сити» был голоден до игры и стремился проявить себя в последней игре АПЛ перед перерывом более чем на месяц, но он был в значительной степени незаметным.

Трудно критиковать норвежца, учитывая огромное влияние на результаты, которое он оказал с тех пор, как присоединился к чемпионам Премьер-лиги, но три центральных защитника «Брентфорда» вернутся домой и дадут отдых ногами, зная, что 22-летний футболист редко беспокоил их.

И вы не так часто говорите это, когда дело касается Холанна. Всегда сражающийся до конца и превозмогающий все блестящий наконечник атаки просто не вышел сегодня на поле «Этихада». Конечно, партнеры тоже не слишком помогали ему, но и Холанн был не в духе.

Не в лучшей форме? Может быть. Но он точно не захочет использовать это как оправдание. У него было всего 21 касание за всю игру, что является вторым самым низким показателем среди всех игроков, начавших матч, и даже меньше, чем у обоих вратарей, Эдерсона и Райя.

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День бывшего форварда «Боруссии» был идеально подытожен, когда в первом тайме он лежал плашмя на земле, сетуя на то, что ему не удалось вырасти достаточно высоким, чтобы замкнуть навес Фодена, не замечая, что Де Брейне выдал другую передачу, которая вполне могло быть подана ему на блюдечке с голубой каемкой.

Победители: Фил Фоден

Фил Фоден globallookpress.com

Ты смотришь, Гарет? Лучше бы ты смотрел! Если Фоден не стартует за Англию на чемпионате мира, это будет полная чушь.

22-летний футболист — талант своего поколения, и он добился успеха, когда Гвардиола нуждался в нем.

По правде говоря, как и у многих его товарищей по команде, у Фодена был довольно незапоминающийся первый тайм.

Так было до тех пор, пока мы не достигли добавленного к первому тайму времени. Когда мяч после углового Кевина Де Брюйне отскочил к нему, Фоден дал себе волю.

Это был неудержимый удар с безупречной техникой, снаряд пролетел мимо Дэвида Райя и попал в верхний угол.

«Сити», может, и проиграл здесь, но винить в этом форварда-воспитанника уж точно нельзя.

Проигравшие: Илкай Гюндоган

Илкай Гюндоган и Холанн globallookpress.com

Забивать голы — это работа Холанна, а не Гюндогана, но «Сити» очень бы не помешало, если бы полузащитник сегодня надел свои забивные бутсы.

У футболиста сборной Германии было по крайней мере два хороших шанса перед воротами во втором тайме, и он оба их упустил. Ужаснейшим образом, честно говоря.

Сначала немец пальнул изо всех сил в «молоко», запутавшись в своих ногах после умного паса Холанна в штрафную, прежде чем он снова запустил мяч над перекладиной из убойной позиции в штрафной.

Послушайте, мы не ожидаем от Гюндогана тех же результатов, что и пару сезонов назад, когда он набрал 17 очков во всех турнирах, но здесь он действительно должен был сыграть намного лучше, и его расточительность в завершении моментов в конечном итоге стоила его команде очков.

Унылый день бывшего полузащитника Дортмунда усугубился, когда он позволил Тони убежать от него и забить победный гол в добавленное время второго тайма.

Победители: Тренеры сборных

Эмерик Ляпорт globallookpress.com

Как и во всех играх высшего дивизиона, которые пройдут по всему миру в эти выходные, международные боссы будут молиться о том, чтобы не было проблем с поздними травмами, которые могут нарушить их планы всего за неделю до начала чемпионата мира.

Действительно, у «Сити» наибольшее количество игроков, направляющихся в Катар (16, наравне с мюнхенской «Баварией»), и, к счастью для них, а также для Гарета Саутгейта, Луиса Энрике, Фернанду Сантуша и прочих боссов национальных сборных, которые полагаются на огромный резерв талантов а стане чемпионов Премьер-лиги, все остались невредимыми.

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Ну, почти. Эмерик Ляпорт пролежал около семи минут, пока ему лечили неприятную рану головы, но это, конечно, не удержит его от поездки в Катар. Он боец, этот игрок сборной Испании.

Проигравшие: Фанаты «Сити»

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Они пришли посмотреть на Холанна. Он мало что сделал на поле. Они, конечно, рассчитывали на три очка. Они не получили ни одного. Добавьте несколько противоречивых решений VAR, и получите очень разочаровывающий день для болельщиков «Сити».

В самом деле, многие решения судьи по спорным моментам вполне могли бы оказаться и в их пользу. Игра рукой Рико Генри, казалось, была на линии штрафной, и, следовательно, должен был быть пенальти, хотя обзор с убедительного угла камеры не был доступен, чтобы отменить первоначальное решение Питера Бэнкса о штрафном ударе.

Де Брюйне тоже будет утверждать, что его снесли, когда он вбежал в штрафную. Было сочтено, что бельгиец нырнул, пенальти не был назначен. Это точно момент из категории «не удивился бы, если бы поставили пенальти».

Их команда отстает от «Арсенала» в таблице, разрыв увеличился до пяти очков еще до того времени, когда в Катаре хотя бы ударят по мячу. Болельщики «Сити» к этому не привыкли, и им это не нравится. Необходимы улучшения во второй половине сезона, особенно если они, наконец, собираются выиграть Лигу чемпионов.