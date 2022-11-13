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    Гол Гарначо на последних секундах поединка подарил МЮ победу над «Фулхэмом»

    «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед»: счет 1:2, обзор голов

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    «Манчестер Юнайтед» ушел на перерыв с победой. Коллектив Эрика тен Хага обыграл «Фулхэм» со счетом 2:1 в матче 16-го тура АПЛ.

    Алехандро Гарначо
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    Алехандро Гарначо

    На 14-й минуте «манкунианцы» вышли в контратаку, Бруну Фернандеш отдал на дальнюю штангу, откуда Кристиан Эриксон в подкате замкнул передачу.

    «Коттеджеры» смогли сравнять после своей атаки на 61-й миунте. Виллиан отдал налево, откуда пошла передача на Даниэля Джеймса, который загнал мяч в сетку.

    Вышедший на замену Алехандро Гарначо принес гостям победу. На 90+3 минуте игрок сыграл в стенку с Эриксеном и на скорости ворвался в штрафную, а ударом в дальний угол он поразил цель.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Фулхэм — Манчестер Юнайтед 1:2
    Голы: 0:1 Кристиан Эриксен (14'), 1:1 Даниэль Джеймс (61'), 1:2 Алехандро Гарначо (90 + 3') Фулхэм: Бернд Лено, Бобби Рид, Исса Диоп, Тим Рим, Энтони Робинсон, Жоау Палинья, Томас Кейрни (Josh Onomah, 90'), Гарри Уилсон (Даниэль Джеймс, 59'), Андреас Перейра, Виллиан, Винисиус Манчестер Юнайтед: Антони Марсьяль (Алехандро Гарначо, 72'), Маркус Рашфорд, Бруну Фернандеш, Энтони Эланга (Скотт Мактоминей, 55'), Кристиан Эриксен, Каземиро, Люк Шоу, Лисандро Мартинес, Виктор Линделёф, Тирелл Маласиа, Давид де Хеа Предупреждения: Бобби Рид (33'), Алехандро Гарначо (90 + 4')

    У МЮ 26 очков и 5-е место в турнирной таблице АПЛ. «Фулхэм» с 19 баллами идет 9-м.

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