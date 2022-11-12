«Урал» и «Факел» назвали стартовые составы

Эрик Бикфалви Фото: globallookpress.com
«Урал»: Помазун, Бевеев, Кулаков, Бегич, Эмерсон, Газинский, Егорычев, Сиссе, Бикфалви, Каштанов, Ранджелович.
Запасные: Ландаков, Герасимов, Мамин, Гогличидзе, Быковский, Шатов, Сунгатулин, Железнов, Гаджимурадов, Юшин, Татаринов.
Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Урал» — «Факел»
«Факел»: Городовой, Брызгалов, Божин, Черов, Магаль, Морозов, Акбашев, Черняков, Мендель, Аппаев, Максимов.
Запасные: Свинов, Смирнов, Дашаев, Мастерной, Альшин, Шаваев, Шляков, Дмитриев, Ершов, Ивахнов, Гонгадзе.
Матч «Урал» — «Факел» пройдет 12 ноября в Екатеринбурге, начало — в 12:00 мск.