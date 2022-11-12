«Урал»
Хозяева улучшили свои результаты и смогли вырваться из притяжения зоны вылета. В РПЛ беспроигрышная серия команды насчитывает уже 6 поединков, 4 из которых победы.
На счету «Урала» победы над «Ростовом» (2:1) и «Крыльями Советов» (2:1). В последних двух туров «шмели» дважды сыграли вничью. Со счетом 2:2 они закончили поединки против «Сочи» и «Локомотива».
Коэффициенты матча Урал — Факел
В турнирной таблице РПЛ «Урал» находится на 11-й позиции. В активе екатеринбуржцев 18 набранных очков.
В лазарете полузащитники Игорь Коновалов и Лука Цулукидзе.
«Факел»
Последний раз воронежцы выигрывали в РПЛ 11 сентября. С тех пор команда ни разу не набрала полноценные 3 очка. Одними ничьими сыт не будешь. Из-за потери очков коллектив скатился в зону вылета.
Сейчас «Факел» имеет 13 очков на счету. Он занимает 13-е место в зоне стыковых матчей.
В последних матчах РПЛ клуб сыграл вничью с «Ростовом» (1:1) и «Краснодаром» (3:3). Также было крупное фиаско в Оренбурге 1:4.
Травмированы защитник Игорь Калинин и полузащитник Денис Шепилов.
Прогноз и ставка
Котировки на этот матч показывают превосходство «Урала» — 1.77 и 4.80 соответственно.
Хозяева набрали хорошую форму, которую они умело конвертируют в очки. «Урал» провел прекрасный октябрь и наверняка намерен продолжить свой подъем.
«Шмели» выиграли 4 из 6 матчей в РПЛ. Вполне можно поставить на победу команды.
Оба коллектива регулярно проводят результативные поединки, забивая и пропуская больше гола. Тотал больше 2.5 букмекеры предлагают за 1.86.