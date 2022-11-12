В 17-м туре чемпионата России «Урал» примет «Факел». Поединок состоится 12 ноября в Екатеринбурге. Начало встречи в 12:00 мск. «Урал» — «Факел»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Урал»

Хозяева улучшили свои результаты и смогли вырваться из притяжения зоны вылета. В РПЛ беспроигрышная серия команды насчитывает уже 6 поединков, 4 из которых победы.

На счету «Урала» победы над «Ростовом» (2:1) и «Крыльями Советов» (2:1). В последних двух туров «шмели» дважды сыграли вничью. Со счетом 2:2 они закончили поединки против «Сочи» и «Локомотива».

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В турнирной таблице РПЛ «Урал» находится на 11-й позиции. В активе екатеринбуржцев 18 набранных очков.

Все прогнозы на РПЛ

В лазарете полузащитники Игорь Коновалов и Лука Цулукидзе.

«Факел»

Последний раз воронежцы выигрывали в РПЛ 11 сентября. С тех пор команда ни разу не набрала полноценные 3 очка. Одними ничьими сыт не будешь. Из-за потери очков коллектив скатился в зону вылета.

Сейчас «Факел» имеет 13 очков на счету. Он занимает 13-е место в зоне стыковых матчей.

В последних матчах РПЛ клуб сыграл вничью с «Ростовом» (1:1) и «Краснодаром» (3:3). Также было крупное фиаско в Оренбурге 1:4.

Травмированы защитник Игорь Калинин и полузащитник Денис Шепилов.

Прогноз и ставка

Котировки на этот матч показывают превосходство «Урала» — 1.77 и 4.80 соответственно.

Хозяева набрали хорошую форму, которую они умело конвертируют в очки. «Урал» провел прекрасный октябрь и наверняка намерен продолжить свой подъем.

«Шмели» выиграли 4 из 6 матчей в РПЛ. Вполне можно поставить на победу команды.

Оба коллектива регулярно проводят результативные поединки, забивая и пропуская больше гола. Тотал больше 2.5 букмекеры предлагают за 1.86.