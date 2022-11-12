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    «Урал» продолжит подъем?

    «Урал» — «Факел». Ставки (к. 1.77) и прогноз на футбол, РПЛ, 12 ноября 2022 года

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    В 17-м туре чемпионата России «Урал» примет «Факел». Поединок состоится 12 ноября в Екатеринбурге. Начало встречи в 12:00 мск. «Урал» — «Факел»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 12 Ноября 2022 года
    Урал
  • Екатеринбург
    •  Урал 12:00 Факел Факел
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    «Урал»

    Хозяева улучшили свои результаты и смогли вырваться из притяжения зоны вылета. В РПЛ беспроигрышная серия команды насчитывает уже 6 поединков, 4 из которых победы.

    На счету «Урала» победы над «Ростовом» (2:1) и «Крыльями Советов» (2:1). В последних двух туров «шмели» дважды сыграли вничью. Со счетом 2:2 они закончили поединки против «Сочи» и «Локомотива».

    Коэффициенты матча Урал — Факел

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    В турнирной таблице РПЛ «Урал» находится на 11-й позиции. В активе екатеринбуржцев 18 набранных очков.

    Все прогнозы на РПЛ

    В лазарете полузащитники Игорь Коновалов и Лука Цулукидзе.

    «Факел»

    Последний раз воронежцы выигрывали в РПЛ 11 сентября. С тех пор команда ни разу не набрала полноценные 3 очка. Одними ничьими сыт не будешь. Из-за потери очков коллектив скатился в зону вылета.

    Сейчас «Факел» имеет 13 очков на счету. Он занимает 13-е место в зоне стыковых матчей.

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    • В последних матчах РПЛ клуб сыграл вничью с «Ростовом» (1:1) и «Краснодаром» (3:3). Также было крупное фиаско в Оренбурге 1:4.

    Травмированы защитник Игорь Калинин и полузащитник Денис Шепилов.

    Прогноз и ставка

    Котировки на этот матч показывают превосходство «Урала» — 1.77 и 4.80 соответственно.

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    Хозяева набрали хорошую форму, которую они умело конвертируют в очки. «Урал» провел прекрасный октябрь и наверняка намерен продолжить свой подъем.

    «Шмели» выиграли 4 из 6 матчей в РПЛ. Вполне можно поставить на победу команды.

    Оба коллектива регулярно проводят результативные поединки, забивая и пропуская больше гола. Тотал больше 2.5 букмекеры предлагают за 1.86.

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    «Урал» — «Факел»: прогноз, ставка (1.77), статистика, коэффициенты матча 12.11.2022. Прогнозы на футбол. «Урал» продолжит подъем?
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