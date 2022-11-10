Орлов: Вряд ли Дзюбу позовет кто-то из участников еврокубков

Известный комментаторрассказал, почемуне стал продлевать контракт с

«Еще за год до ухода Дзюбы из "Зенита" я говорил, что ему надо прибавлять в тренировках. Посмотрите на возрастных игроков: Жирков, Семак, да те же Роналду с Месси. С возрастом они начали тренироваться больше, чем основная группа.

Дзюба не очень себя утруждал в тренировочном процессе. Видно было, что он стал менее подвижен, потерял маневренность, не уходил во фланги. Поэтому его Семак и вывел из состава, и "Зенит" от него отказался.

Да, Артем умеет забивать и отдавать голевые, но есть же общая игра на команду. Посмотрите на Малкома — он и у чужих ворот, и у своих. Сегодня такой футбол.

Думаю, турецкая команда с такими же требованиями подходила к Дзюбе. Он должен 90 минут быть в движении.

Все зависит от Артема. Он говорил, что любит вызовы. Ему нужен вызов, но для этого надо проявить большую силу воли. А для него сейчас даже один день без тренировок сказывается.

Все зависит от Артема и от его физической формы. Форма должна быть хорошая, в футбол-то он играть умеет. Я считаю, что он еще может поиграть. Но вот в какой команде — вопрос большой, вряд ли кто-то из участников еврокубков его позовет», — приводит слова Орлова Sport24.

Напомним, ранее в ноябре Дзюба расторг контракт с турецким «Адана Демирспор».