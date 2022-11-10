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    Орлов: Вряд ли Дзюбу позовет кто-то из участников еврокубков

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    Известный комментатор Геннадий Орлов рассказал, почему «Зенит» не стал продлевать контракт с Артемом Дзюбой.

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    «Еще за год до ухода Дзюбы из "Зенита" я говорил, что ему надо прибавлять в тренировках. Посмотрите на возрастных игроков: Жирков, Семак, да те же Роналду с Месси. С возрастом они начали тренироваться больше, чем основная группа.

    Дзюба не очень себя утруждал в тренировочном процессе. Видно было, что он стал менее подвижен, потерял маневренность, не уходил во фланги. Поэтому его Семак и вывел из состава, и "Зенит" от него отказался.

    Да, Артем умеет забивать и отдавать голевые, но есть же общая игра на команду. Посмотрите на Малкома — он и у чужих ворот, и у своих. Сегодня такой футбол.

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    • Думаю, турецкая команда с такими же требованиями подходила к Дзюбе. Он должен 90 минут быть в движении.

    Все зависит от Артема. Он говорил, что любит вызовы. Ему нужен вызов, но для этого надо проявить большую силу воли. А для него сейчас даже один день без тренировок сказывается.

    Все зависит от Артема и от его физической формы. Форма должна быть хорошая, в футбол-то он играть умеет. Я считаю, что он еще может поиграть. Но вот в какой команде — вопрос большой, вряд ли кто-то из участников еврокубков его позовет», — приводит слова Орлова Sport24.

    Напомним, ранее в ноябре Дзюба расторг контракт с турецким «Адана Демирспор».

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