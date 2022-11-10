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    «Лейпциг» выиграл у «Фрайбурга», «Айнтрахт» победил «Хоффенхайм»

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    «Лейпциг» дома победил «Фрайбург» (у:1) в матче 14-го тура Бундеслиги.

    Мохамед Симакан
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    Мохамед Симакан

    Победу команде принесли точные удары Мохамеда Симакана, Кристиана Нкунку и Эмиля Форсберга. В составе гостей отметился Лукаш Кюблер.

    В параллельном матче «Айнтрахт» одолел «Хоффенхайм» со счетом 4:2. Джибриль Соу, Рандаль Коло Муани, Жуниор Дина Эбимбе и Йеспер Линдстрем забили у «орлов», за «Хоффе» отметились Кристоф Баумгартнер и Озан Кабак.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    РБ Лейпциг — Фрайбург 3:1
    Голы: 1:0 Мохамед Симакан (54'), 2:0 Кристофер Нкунку (56'), 2:1 Лукас Кюблер (66'), 3:1 Эмиль Форсберг (пенальти) (78') РБ Лейпциг: Янис Бласвих, Мохамед Симакан, Вилли Орбан, Йошко Гвардиол (Бенджамин Хенрихс, 23'), Марцель Хальстенберг, Доминик Собослаи (Юссуф Поульсен, 83'), Ксавер Шлагер, Кевин Кампль (Амаду Айдара, 83'), Даниэль Ольмо (Эмиль Форсберг, 60'), Андре Силва (Давид Раум, 83'), Кристофер Нкунку Фрайбург: У Ен Чон (Лукас Хёлер, 59'), Михаэль Грегорич (Кевин Шаде, 55'), Рицу Доан (Винченцо Грифо, 59'), Кристиан Гюнтер (Роланд Шаллаи, 55'), Николас Хефлер (Янник Кайтель, 83'), Максимилиан Эггештайн, Кильянн Сильдийя, Филипп Линхарт, Лукас Кюблер, Маттиас Гинтер, Марк Флеккен Предупреждения: Рицу Доан (41'), У Ен Чон (43'), Кильянн Сильдийя (46'), Роланд Шаллаи (88'), Кристофер Нкунку (90 + 5')

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Айнтрахт Ф — Хоффенхайм 4:2
    Голы: 1:0 Джибриль Соу (6'), 2:0 Рандаль Коло Муани (8'), 3:0 Эрик Эбимбе (29'), 3:1 Кристоф Баумгартнер (38'), 3:2 Озан Кабак (46'), 4:2 Йеспер Линдстрём (56') Айнтрахт Ф: Кевин Трапп, Тута, Кристиян Якич (Хрвое Смолчич, 64'), Эван Н'Дика, Эрик Эбимбе (Алмами Туре, 90'), Даити Камада, Джибриль Соу, Ансгар Кнауфф (Лука Пеллегрини, 81'), Йеспер Линдстрём (Рафаэль Борре, 81'), Марио Гётце, Рандаль Коло Муани (Лукас Аларио, 90') Хоффенхайм: Жоржиньо Рюттер (Фисник Аслани, 77'), Андрей Крамарич, Анхелиньо, Кристоф Баумгартнер, Деннис Гайгер, Muhammed Damar (Ангело Штиллер, 46'), Павел Кадержабек (Роберт Сков, 46'), Озан Кабак, Кевин Фогт, Quaresma, Оливер Бауман Предупреждения: Кевин Фогт (78'), Кристоф Баумгартнер (80'), Деннис Гайгер (86')

    У «Айнтрахта» 26 очков и 4-е место, у «Лейпцига» — 26 (5), «Фрайбург» — третий (27), «Хоффенхайм» — 10-й (18).

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