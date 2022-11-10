Россиянин попал в итоговую заявку сборной Камеруна на ЧМ-2022

Гаэль Ондуа Фото: globallookpress.com
В список африканской сборной попал и полузащитник Гаэль Ондуа, имеющий гражданства России и Камеруна.
Ондуа родился в Камеруне, но с детства жил в России. Хавбек был в школе «Локомотива» вместе с братьями Миранчуками, затем играл за молодежку ЦСКА, а позже выступал в составе «Анжи». В настоящее время 27-летний футболист играет за немецкий «Ганновер».
Также в составе Камеруна на ЧМ поедет игрок «Динамо» Муми Нгамале.
Чемпионат мира по футболу 2022 года состоится с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Национальная команда Камеруна на групповом этапе встретится со Швейцарией, Сербией и Бразилией.