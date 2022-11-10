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    Россиянин попал в итоговую заявку сборной Камеруна на ЧМ-2022

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    Сборная Камеруна объявила заявку на предстоящий чемпиона мира в Катаре.

    Гаэль Ондуа
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    Гаэль Ондуа

    В список африканской сборной попал и полузащитник Гаэль Ондуа, имеющий гражданства России и Камеруна.

    Ондуа родился в Камеруне, но с детства жил в России. Хавбек был в школе «Локомотива» вместе с братьями Миранчуками, затем играл за молодежку ЦСКА, а позже выступал в составе «Анжи». В настоящее время 27-летний футболист играет за немецкий «Ганновер».

    Также в составе Камеруна на ЧМ поедет игрок «Динамо» Муми Нгамале.

    Чемпионат мира по футболу 2022 года состоится с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Национальная команда Камеруна на групповом этапе встретится со Швейцарией, Сербией и Бразилией.

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