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    Дортмундская «Боруссия» на выезде уступила «Вольфсбургу»

    «Вольфсбург» — «Боруссия» Д: счет матча 2:0, обзор голов

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    Дортмундская «Боруссия» потерпела гостевое поражение от «Вольфсбурга» (0:2) в матче 14-го тура чемпионата Германии.

    Дортмундская «Боруссия»
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    Дортмундская «Боруссия»

    Счет в матче был открыт на 6-й минуте. Арнольд подал корнер справа, от Шлоттербека мяч отскочил к дальней штанге, где Микки ван де Вен переправил футбольный снаряд в сетку.

    А в компенсированное время голевая атака «Вольфсбурга» началась с потери Брандта на своей половине поля. Виммер прострелил из правой части чужой штрафной, а Лукас Нмеча ногой подправил мяч в дальний угол.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Вольфсбург — Боруссия Д 2:0
    Голы: 1:0 Микки ван де Вен (6'), 2:0 Лукас Нмеча (90 + 1') Вольфсбург: Коэн Кастельс, Боте Баку, Себастиан Борнау, Микки ван де Вен, Пауло Отавио, Омар Мармуш (Патрик Виммер, 58'), Феликс Нмеча (Маттиас Сванберг, 88'), Максимилиан Арнольд, Янник Герардт, Якуб Каминьский (Жером Руссийон, 88'), Йонас Винд (Лукас Нмеча, 75') Боруссия Д: Юссуфа Мукоко, Дониелл Мален (Антони Модест, 70'), Юлиан Брандт, Карим Адейеми (Джованни Рейна, 61'), Салих Озкан (Marco Pasalic, 80'), Джуд Беллингхэм, Рафаэл Геррейру, Нико Шлоттербек, Матс Хуммельс, Никлас Зюле (Торган Азар, 71'), Грегор Кобель Предупреждения: Феликс Нмеча (45 + 1'), Омар Мармуш (54'), Лукас Нмеча (76'), Матс Хуммельс (84'), Антони Модест (90 + 5')

    «Вольфсбург» выиграл третий матч подряд. Команда поднялась на восьмое место в турнирной таблице чемпионата Германии (20 очков).

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    У «Боруссии» прервалась серия из трех побед подряд. Дортмундский клуб остался на четвертой строчке (25 очков).

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