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    Сычевой: Постараюсь, чтобы первый вызов в сборную России не стал последним

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи Оренбург
    Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой рассказал о своих эмоциях, когда узнал о вызове в сборную России.

    Владимир Сычевой
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    Владимир Сычевой

    «Спасибо за поздравления! Узнал о вызове не лично, а в соцсетях. Мы с моей будущей женой отдыхали, и вдруг мне начали приходить сообщения. Я открыл, а там пишут: "Поздравляем с попаданием в финальный список". Я был очень рад, до сих пор рад, эмоции переполняют.

    Была ли это моя мечта, или я просто плыл в потоке и отдавался футболу? Скорее всего, второй вариант. Моей мечтой было поиграть в РПЛ. Видите, получается, что бог дал мне даже больше, чем я хотел. В итоге я оказался в сборной, приятно, что мне доверили это место. Постараюсь не подвести и остаться на том же уровне, чтобы первый вызов в сборную не стал последним», — приводит слова Сычевого пресс-служба «Оренбурга».

    Сборная России 17 ноября сыграет в рамках товарищеского матча с Таджикистаном, а 20-го — с Узбекистаном.

    Сычевой провел в текущем чемпионате России 14 матчей, в которых забил 11 мячей.

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