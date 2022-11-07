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    Жиго принес «Марселю» победу над «Лионом»

    «Марсель» — «Лион»: счет 1:0, обзор голов

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    «Марсель» на своем поле обыграл «Лион» в концовке 14-го тура чемпионата Франции.

    Самюэль Жиго
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    Самюэль Жиго

    Поединок «олимпийцам» удалось выиграть благодаря единственному голу в матче, который на 43-й минуте забил защитник Самюэль Жиго.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Марсель — Лион 1:0
    Гол: 1:0 Самуэль Жиго (43') Марсель: Пау Лопес, Шансель Мбемба, Самуэль Жиго (Зеад Колашинац, 61'), Леонардо Балерди, Жонатан Клосс, Валентин Ронжье, Жордан Верету (Димитри Пайет, 84'), Нуну Тавареш (Сулейман Туре, 90'), Дженгиз Ундер (Маттео Гюэндузи, 61'), Амин Арит, Алексис Санчес (Жерсон, 90') Лион: Мусса Дембеле (Карл Токо Экамби, 46'), Александр Ляказетт, Уссем Ауа (Жефф Рен-Аделед, 46'), Максанс Какере (Тете, 76'), Тьяго Мендес, Йоанн Лепенан (Райан Шерки, 76'), Николас Тальяфико, Кастелло Люкеба, Жером Боатенг (Синали Дьоманде, 69'), Мало Гюсто, Антони Лопеш Предупреждение: Тете (90')

    «Марсель» набрал 27 очков и сейчас занимает 4-е место в таблице. У «Лиона» 20 очков и 8-е место в таблице.

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