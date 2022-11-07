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    Коутиньо получил травму и наверняка пропустит ЧМ-2022

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    Полузащитник «Астон Виллы» и сборной Бразилии по футболу Филиппе Коутиньо пропустит чемпионат мира в Катаре из-за травмы, сообщает Daily Mail.

    Филиппе Коутиньо
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    Филиппе Коутиньо

    Коутиньо получил повреждение четырехглавой мышцы бедра во время тренировки и пропустит от семи до десяти недель. Накануне хавбек не попал в заявку на матч чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» (3:1).

    Главный тренер бирмингемцев Унаи Эмери подтвердил повреждение у бразильского легионера клуба.

    «У Коутиньо травма четырехглавой мышцы.Я не знаю, как долго он будет отсутствовать, но не будет играть до перерыва к чемпионату мира. Это мышечная травма», — сказал специалист.

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    Чемпионат мира в Катаре стартует 20 ноября. Сборная Бразилии попала в одну группу с командами Сербии, Швейцарии и Камеруна.

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