Коутиньо получил травму и наверняка пропустит ЧМ-2022

Полузащитник «Астон Виллы» и сборной Бразилии по футболупропустит чемпионат мира в Катаре из-за травмы, сообщает Daily Mail.

Коутиньо получил повреждение четырехглавой мышцы бедра во время тренировки и пропустит от семи до десяти недель. Накануне хавбек не попал в заявку на матч чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» (3:1).

Главный тренер бирмингемцев Унаи Эмери подтвердил повреждение у бразильского легионера клуба.

«У Коутиньо травма четырехглавой мышцы.Я не знаю, как долго он будет отсутствовать, но не будет играть до перерыва к чемпионату мира. Это мышечная травма», — сказал специалист.

Календарь и таблица ЧМ-2022

Чемпионат мира в Катаре стартует 20 ноября. Сборная Бразилии попала в одну группу с командами Сербии, Швейцарии и Камеруна.