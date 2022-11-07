Анчелотти: Бензема не сыграет с «Райо Вальекано»

Главный тренер «Реала»сообщил, что форвардне сыграет в матче 13‑го тура чемпионата Испании против «Райо Вальекано».

«Карим не сыграет с "Райо". Он по-прежнему неважно себя чувствует. Он хорошо потренировался в пятницу, но после этого ему стало хуже, так что он не сможет сыграть.

Матч с "Кадисом"? Я не думаю, что Рюдигер будет на поле, но Карим должен восстановиться. Отсутствие Карима позволило проявить себя таким игрокам, как Родриго, Винисиус и Вальверде.

Тем самым мы решили проблему его отсутствия. Но очевидно, что Бензема понадобится нам после перерыва на чемпионат мира», — цитирует Анчелотти Football Espana.

Календарь и таблица испанской Примеры

Матч «Райо Вальекано» — «Реал» пройдет 7 ноября. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться по этой ссылке.