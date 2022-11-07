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    «Реал» будет торопиться

    «Райо Вальекано» — «Реал» Мадрид. Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, Примера, 7 ноября 2022 года

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    Карим Бензема
    «Райо Вальекано» сыграет на своем поле с «Реалом» Мадрид в рамках 13-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 7 ноября, начало — в 23:00 мск. «Райо Вальекано» — «Реал» Мадрид: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 07 Ноября 2022 года

    «Райо Вальекано»

    «Райо Вальекано» занимает 9 место в таблице. Да и вообще, команда не особо стабильна в плане результатов.

    В предыдущем туре команда добыла три очка. «Райо Вальекано» на выезде минимально одолел «Севилью».

    Коэффициенты матча Райо Вальекано — Реал Мадрид

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    К слову, эта победа стала для команды второй к ряду. А вот серию без поражений уже почти достигла месяца.

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    Матчи с «Реалом» для команды исторически проходят сложно. Из пяти последних очных поединков «Райо Вальекано» выиграл лишь однажды при четырех коллизиях.

    «Реал» Мадрид

    «Сливочные» лидируют в Примере. Впрочем, гандикап от «Барселоны» минимальный, да и пропускают мадридцы многовато (10 мячей).

    Минувший тур команда провела неудачно. Дома «Реал» Мадрид не смог переиграть «Жирону» (1:1).

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    • После того команда Карло Анчелотти выиграла в матче Лиги чемпионов. Жертвой стал «Селтик» (5:1).

    Из кадровых потерь обращает на себя внимание дисквалификация Тони Крооса. Наверняка не сыграет и Орельен Тчуамени.

    Прогноз и ставка

    На победу «Реала» Мадрид в этом матче можно поставить за 1.65, ничью букмекеры предлагают взять за 4.20, а победу «Райо Вальекано» — за 4.75.

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    «Райо Вальекано» неудачно играет со «сливочными». «Реал» Мадрид постарается быстро взломать оборону хозяев.

    «Реал» быстро и максимально использует свои сильные стороны. Наши прогноз и ставка — Победа «Реала» Мадрид в 1 тайме с коэффициентом 2.20.

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    «Райо Вальекано» — «Реал» Мадрид: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 07.11.2022. Прогнозы на футбол. «Реал» будет торопиться
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