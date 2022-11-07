«Райо Вальекано» сыграет на своем поле с «Реалом» Мадрид в рамках 13-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 7 ноября, начало — в 23:00 мск. «Райо Вальекано» — «Реал» Мадрид: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Райо Вальекано»

«Райо Вальекано» занимает 9 место в таблице. Да и вообще, команда не особо стабильна в плане результатов.

В предыдущем туре команда добыла три очка. «Райо Вальекано» на выезде минимально одолел «Севилью».

Коэффициенты матча Райо Вальекано — Реал Мадрид 1X2Новым игрокам 5.304.051.63Фрибет$40

К слову, эта победа стала для команды второй к ряду. А вот серию без поражений уже почти достигла месяца.

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Матчи с «Реалом» для команды исторически проходят сложно. Из пяти последних очных поединков «Райо Вальекано» выиграл лишь однажды при четырех коллизиях.

«Реал» Мадрид

«Сливочные» лидируют в Примере. Впрочем, гандикап от «Барселоны» минимальный, да и пропускают мадридцы многовато (10 мячей).

Минувший тур команда провела неудачно. Дома «Реал» Мадрид не смог переиграть «Жирону» (1:1).

После того команда Карло Анчелотти выиграла в матче Лиги чемпионов. Жертвой стал «Селтик» (5:1).

Из кадровых потерь обращает на себя внимание дисквалификация Тони Крооса. Наверняка не сыграет и Орельен Тчуамени.

Прогноз и ставка

На победу «Реала» Мадрид в этом матче можно поставить за 1.65, ничью букмекеры предлагают взять за 4.20, а победу «Райо Вальекано» — за 4.75.

«Райо Вальекано» неудачно играет со «сливочными». «Реал» Мадрид постарается быстро взломать оборону хозяев .

«Реал» быстро и максимально использует свои сильные стороны. Наши прогноз и ставка — Победа «Реала» Мадрид в 1 тайме с коэффициентом 2.20.