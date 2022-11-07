«Райо Вальекано»
«Райо Вальекано» занимает 9 место в таблице. Да и вообще, команда не особо стабильна в плане результатов.
В предыдущем туре команда добыла три очка. «Райо Вальекано» на выезде минимально одолел «Севилью».
Коэффициенты матча Райо Вальекано — Реал Мадрид
К слову, эта победа стала для команды второй к ряду. А вот серию без поражений уже почти достигла месяца.
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Матчи с «Реалом» для команды исторически проходят сложно. Из пяти последних очных поединков «Райо Вальекано» выиграл лишь однажды при четырех коллизиях.
«Реал» Мадрид
«Сливочные» лидируют в Примере. Впрочем, гандикап от «Барселоны» минимальный, да и пропускают мадридцы многовато (10 мячей).
Минувший тур команда провела неудачно. Дома «Реал» Мадрид не смог переиграть «Жирону» (1:1).
После того команда Карло Анчелотти выиграла в матче Лиги чемпионов. Жертвой стал «Селтик» (5:1).
Из кадровых потерь обращает на себя внимание дисквалификация Тони Крооса. Наверняка не сыграет и Орельен Тчуамени.
Прогноз и ставка
На победу «Реала» Мадрид в этом матче можно поставить за 1.65, ничью букмекеры предлагают взять за 4.20, а победу «Райо Вальекано» — за 4.75.
«Райо Вальекано» неудачно играет со «сливочными». «Реал» Мадрид постарается
«Реал» быстро и максимально использует свои сильные стороны. Наши прогноз и ставка — Победа «Реала» Мадрид в 1 тайме с коэффициентом 2.20.