Пике: Иногда любить — значит отпустить

выступил с речью на «Камп Ноу» после своего последнего матча за «Барселону», в котором каталонцы обыграли «Альмерию» (2:0).

«Прежде всего, спасибо. Всем одноклубникам, сотрудникам, людям в спортзале... Всем, кто помогает нам каждый день, делает нашу жизнь проще. Спасибо руководству за все эти годы.

В жизни, когда становишься старше, понимаешь, что иногда любить — значит отпустить. В наших отношениях было столько любви и страсти. Думаю, пришло время дать нам немного воздуха.

Убежден, что в будущем я снова буду здесь. Это не прощание, я ушел много лет назад, а потом вернулся. Я здесь родился, здесь и умру. Да здравствует "Барса"!» — цитирует Пике Marca.

Напомним, 3 ноября 35-летний футболист объявил, что покинет «Барселону» и завершит профессиональную карьеру.

Пике является воспитанником «Барселоны». Он играл за клуб до 2004 года, а затем перешел в «Манчестер Юнайтед» и выступал за «Сарагосу». В стан сине-гранатовых защитник вернулся в 2008 году. Вместе с «Барселоной» Пике выиграл 28 трофеев и провёл за команду 616 матчей.