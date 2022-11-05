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    Сторожук — о ничьей с «Факелом»: Это очередная игра, где мы попросту транжирим очки

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    Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук заявил, что кубанский клуб подарил очки «Факелу», сыграв вничью 3:3 в матче 16-го тура РПЛ.

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    «Это очередная игра, где мы попросту транжирим очки. Можно что угодно говорить, но забивай четвертый мяч и было бы все понятно.

    Хотя и при 3:1 надо сохранять концентрацию и отрабатывать во всех эпизодах. Не доработали в подборе, и, если честно, Ираклий Квеквескири попадал здорово.

    Оправдываться трудно, но игра было под нашим контролем, просто это очередной матч, в котором мы подарили сопернику очки.

    Почему второй пенальти бил Кристиан Рамирес? Мы разберемся, почему. Должен был бить Михайло Баняц. В раздевалке разберемся, по горячим следам не стал ничего говорить.

    Определенно, это неправильно, поэтому будет наказан игрок, который не выполнил установку. Да, это решение игроков на поле. И первый, и второй пенальти должен был бить Баняц.

    Отменили замену Кордобы потому, что поняли, что его роль на поле очень важна для нас.

    Понимали, что могла быть вторая желтая карточка, но мы поговорили и успокоили его, поэтому приняли решение отменить эту замену», — сказал тренер «Матч ТВ».

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