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    Источник: Пике уходит из-за проблем с прессой и на поле, а также обиды на Лапорту

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    Защитник «Барселоны» Жерар Пике решил завершить карьеру, из-за того, что на него оказывали сильное влияние футбольные проблемы и отношение к нему в прессе, которые наблюдались в последние недели.

    Жерар Пике
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    Жерар Пике

    По данным журналистки Елены Кондис Эдо, игрок посчитал, что «оно того не стоит» и решил завершить карьеру посреди сезона.

    Также отмечается его обида на президента «блауграны» Жоана Лапорту, пускай Пике и не хотел выносить ее на публику.

    По сведениям журналиста SER Catalunya Сике Родригеса, Пике недополучит значительную сумму, решив завершить карьеру футболиста — 30 миллионов евро.

    Как сообщает источник, Лапорта еще незадолго до публикации прощального видеоролика Пике был не в курсе его намерений. Не знали и остальные члены руководства.

    Пике в текущем сезоне провел в Ла Лиге 5 матчей

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