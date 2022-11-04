Источник: Пике уходит из-за проблем с прессой и на поле, а также обиды на Лапорту

Защитникрешил завершить карьеру, из-за того, что на него оказывали сильное влияние футбольные проблемы и отношение к нему в прессе, которые наблюдались в последние недели.

По данным журналистки Елены Кондис Эдо, игрок посчитал, что «оно того не стоит» и решил завершить карьеру посреди сезона.

Также отмечается его обида на президента «блауграны» Жоана Лапорту, пускай Пике и не хотел выносить ее на публику.

По сведениям журналиста SER Catalunya Сике Родригеса, Пике недополучит значительную сумму, решив завершить карьеру футболиста — 30 миллионов евро.

Как сообщает источник, Лапорта еще незадолго до публикации прощального видеоролика Пике был не в курсе его намерений. Не знали и остальные члены руководства.

Пике в текущем сезоне провел в Ла Лиге 5 матчей