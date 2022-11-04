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    Пике объявил о завершении карьеры игрока

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    Защитник «Барселоны» Жерар Пике объявил о намерении покинуть каталонский клуб и завершить карьеру игрока.

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    «Последние недели, месяцы многие говорили обо мне. Но до этого момента я ничего не отвечал. Теперь говорить буду я.

    Как и многие из вас, я всегда был болельщиком "Барсы". Я родился в семье любителей футбола и фанатов "Барселоны". Когда я был маленьким, то хотел стать не футболистом, а игроком "Барсы".

    В последнее время я много думал об этом мальчике. Что, если бы ему тогда сказали, что все мечты сбудутся, что он попадет в первую команду "Барсы", что он выиграет все возможные трофеи, станет чемпионом Европы и мира, поиграет с лучшими футболистами мира и станет одним из капитанов, найдет друзей на всю жизнь?

    С того момента, как я присоединился к "Барселоне", прошло 25 лет. Я ушел, но вернулся. Футбол дал мне все, "Барса" дала мне все. Вы, кулес, дали мне все.

    И теперь, когда все мечты этого мальчика сбылись, я хочу вам сообщить о своем решении — что пришло время завершить это путешествие. Я всегда говорил, что другой команды, кроме "Барсы", у меня уже не будет. И так оно и будет.

    Субботний матч станет для меня последним на "Камп Ноу". Я стану обычным фанатом, буду поддерживать команду. Я передам свою любовь к "Барсе" своим детям, как это сделали мои родители.

    И вы меня знаете: рано или поздно я вернусь. Увидимся на "Камп Ноу". Да здравствует "Барселона"!» — написал игрок в свои соцсетях.

    Испанский защитник занимался в академии «Барселоны» с 1997 по 2004 год, после чего отправился в «Манчестер Юнайтед», а в 2008-м вернулся в Каталонию.

    С «Барсой» игрок 8 раз стал чемпионом Испании, 7 раз — обладателем Кубка Испании, 6 — Суперкубка страны, трижды выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а также три раза — чемпионат мира среди клубов.

    В составе сборной Испании Пике стал победителем Евро-2012 и ЧМ-2010.

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