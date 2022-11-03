Головин попал в состав «Монако» на матч с «Црвеной Звездой»

Тренерские штабыогласили стартовые составы на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Монако»: Нюбель, Марипан, Дисаси, Бадиашиле, Кайо Энрике, Головин, Камара, Фофана, Диатта, Бен-Йеддер, Фолланд.

«Црвена Звезда»: Борян, Гобелич, Милунович, Эракович, Родич, Канга, Иванич, Катаи, Букари, Пешич, Митрович.

Календарь и таблица Лиги Европы

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Монако». Коэффициент на его победу — 1.61, на успех «Црвены Звезды» — 6.20, на ничью — 4.65. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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