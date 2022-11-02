ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиGOAT Again: почему Месси может снова быть лучшим игроком в мире
  • 22:39
    • «Ман Сити» и «Севилья» назвали стартовые составы на поединок Лиги чемпионов
  • 22:21
    • Леау и Жиру в старте «Милана» на матч с «Зальцбургом»
  • 22:16
    • Мбаппе и Месси сыграют в атаке ПСЖ против «Ювентуса»
  • 22:28
    • «Маккаби Хайфа» — «Бенфика»: стартовые составы
  • 22:22
    • «Копенгаген» и «Боруссия» Дортмунд назвали составы
    Все новости спорта

    «Ман Сити» и «Севилья» назвали стартовые составы на поединок Лиги чемпионов

    «Манчестер Сити» — «Севилья»: прогноз, составы, коэффициенты

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Футбол Англии Манчестер Сити Футбол Испании Севилья
    Объявлены стартовые составы «Манчестер Сити» и «Севильи» на матч 6-го тура Лиги чемпионов, который начнется в 23:00 мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Манчестер Сити
    • Ортега, Льюис, Лапорт, Рубен Диаш, Серхио Гомес, Гюндоган, Фоден, Палмер, Грилиш, Марез, Альварес.

    Севилья
    • Буну, Монтьель, Рекик, Маркао Тейшейра, Кармона, Акунья, Гомес, Иско, Ракитич, Дилэйни, Рафа Мир.
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выйдет ли «Милан» в плей-офф Лиги чемпионов?
  • «Милан» — «Ред Булл Зальцбург». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • «ПСЖ» нокаутирует «Ювентус»?
  • «Ювентус» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 2.22
    •
  • «Манчестер Сити» пощадит севильцев
  • «Манчестер Сити» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.65
  • Экспресс дня 2 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Милан — Ред Булл Зальцбург
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Ювентус — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Челси — Динамо Загреб
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Карабах — Фрайбург
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.41
  • Прогноз на матч Рома — Лудогорец
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Монако — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Бостон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры