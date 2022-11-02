Сегодня в 22:39 «Ман Сити» и «Севилья» назвали стартовые составы на поединок Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Севилья»: прогноз, составы, коэффициенты Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Футбол Англии Манчестер Сити Футбол Испании Севилья Объявлены стартовые составы «Манчестер Сити» и «Севильи» на матч 6-го тура Лиги чемпионов, который начнется в 23:00 мск. ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей Манчестер Сити Ортега, Льюис, Лапорт, Рубен Диаш, Серхио Гомес, Гюндоган, Фоден, Палмер, Грилиш, Марез, Альварес. Севилья Буну, Монтьель, Рекик, Маркао Тейшейра, Кармона, Акунья, Гомес, Иско, Ракитич, Дилэйни, Рафа Мир.