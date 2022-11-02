Тренер вратарей «Зенита» оценил вероятность возвращения Лунева

Тренер вратарейсчитает возможным возвращение в питерский клуб вратаря, который выступает за

«Он мог бы сейчас играть здесь, но что-то пошло не так. Срок контракта, еще что-то...

Допускаю ли я, что Андрей может вернуться? Дай бог, пока еще не поздно. Ему нужно сейчас куда-то уходить, потому что дальше будет еще сложнее.

Немцы тоже не станут держать его долго, хотя, насколько я слышал, им там довольны», — приводит Sport24 слова Бирюкова.

Контракт Лунева с «Зенитом» истек в июле 2021 года и он перешел в «Байер» на правах свободного агента. За все время в немецком клубе вратарь принял участие в 3 матчах и пропустил 4 гола.