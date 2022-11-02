ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиGOAT Again: почему Месси может снова быть лучшим игроком в мире
  • 22:37
    • «Реал» разгромил «Селтик» и занял первое место в группе F
  • 23:08
    • СКА дома разгромил «Сочи» в КХЛ
  • 22:52
    • «Лейпциг» разгромил донецкий «Шахтер»
  • 21:14
    • Свечников — лучший хоккеист НХЛ в октябре по версии The Athletic
  • 19:59
    • Мудрик выйдет в старте «Шахтера» против «Лейпцига»
    Все новости спорта

    Тренер вратарей «Зенита» оценил вероятность возвращения Лунева

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Зенит РПЛ Футбол России Байер Бундеслига Футбол Германии Трансферы
    Тренер вратарей «Зенита» Михаил Бирюков считает возможным возвращение в питерский клуб вратаря Андрея Лунева, который выступает за «Байер».

    Андрей Лунев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Лунев

    «Он мог бы сейчас играть здесь, но что-то пошло не так. Срок контракта, еще что-то...

    Допускаю ли я, что Андрей может вернуться? Дай бог, пока еще не поздно. Ему нужно сейчас куда-то уходить, потому что дальше будет еще сложнее.

    Немцы тоже не станут держать его долго, хотя, насколько я слышал, им там довольны», — приводит Sport24 слова Бирюкова.

    Контракт Лунева с «Зенитом» истек в июле 2021 года и он перешел в «Байер» на правах свободного агента. За все время в немецком клубе вратарь принял участие в 3 матчах и пропустил 4 гола.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Карабах» одолеет немотивированный «Фрайбург»
  • «Карабах» — «Фрайбург». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • Сыграет ли «Шериф» в плей-офф Лиги конференций?
  • «Шериф» — «Омония». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Три очка для манкунианцев?!
  • «Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.19
  • Экспресс дня 3 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Карабах — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Шериф — Омония
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.65
  • Прогноз на матч Монако — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ак Барс — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Рома — Лудогорец
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры