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    Анчелотти: Цель «Реала» — занять первое место в группе

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    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Селтиком» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Это важный матч. Наша цель — занять первое место в группе.

    "Селтик" — сильная команда. Мы хотим снова показать свой лучший уровень, и для этого созданы все условия.

    "Селтик" будет играть в свою игру со всей страстью. Я очень уважаю эту команду», — приводит Marca слова Анчелотти.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Матч между «Реалом» и «Селтиком» пройдет 2 ноября. Начало — в 20.45 по московскому времени.

    «Реал» с 10 очками лидирует в турнирной таблице своей группы. «Селтик» занимает последнее место (2 очка).

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