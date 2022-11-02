Анчелотти: Цель «Реала» — занять первое место в группе

Главный тренерподелился ожиданиями от предстоящего матча св рамках группового этапа Лиги чемпионов.

«Это важный матч. Наша цель — занять первое место в группе.

"Селтик" — сильная команда. Мы хотим снова показать свой лучший уровень, и для этого созданы все условия.

"Селтик" будет играть в свою игру со всей страстью. Я очень уважаю эту команду», — приводит Marca слова Анчелотти.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Матч между «Реалом» и «Селтиком» пройдет 2 ноября. Начало — в 20.45 по московскому времени.

«Реал» с 10 очками лидирует в турнирной таблице своей группы. «Селтик» занимает последнее место (2 очка).