Тренер «Спортинга»: О ничьей с «Айнтрахтом» мы даже не думаем, мы обязаны побеждать

Главный тренерзаявил, что его команда не будет играть на ничью в матче 6-го тура Лиги чемпионов с франкфуртским «Айнтрахтом».

«Айнтрахт» выйдет в 1/8 ЛЧ в случае победы, а «Спортингу» достаточно не проиграть.

«О ничьей мы даже не думаем. Мы обязаны побеждать, потому что хотим убедиться в своем классе.

Думаю, мысли о ничьей могут появиться только в последние несколько минут. Но с самого начала думать об этом сценарии было бы ошибкой.

Мы должны показать хороший футбол и добиться победы», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

Матч пройдет 1 ноября в Лиссабоне. Начало — в 23:00 мск. С прогнозами на матч можно познакомиться по ссылке.