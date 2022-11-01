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    Тренер «Спортинга»: О ничьей с «Айнтрахтом» мы даже не думаем, мы обязаны побеждать

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    Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим заявил, что его команда не будет играть на ничью в матче 6-го тура Лиги чемпионов с франкфуртским «Айнтрахтом».

    Рубен Аморим
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    Рубен Аморим

    «Айнтрахт» выйдет в 1/8 ЛЧ в случае победы, а «Спортингу» достаточно не проиграть.

    «О ничьей мы даже не думаем. Мы обязаны побеждать, потому что хотим убедиться в своем классе.

    Думаю, мысли о ничьей могут появиться только в последние несколько минут. Но с самого начала думать об этом сценарии было бы ошибкой.

    Мы должны показать хороший футбол и добиться победы», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

    Матч пройдет 1 ноября в Лиссабоне. Начало — в 23:00 мск. С прогнозами на матч можно познакомиться по ссылке.

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