Украинская ассоциация футбола потребовала исключить РФС из ФИФА и УЕФА

(УАФ) потребовала исключить(РФС) из(ФИФА) и(УЕФА).

Исполком УАФ обратится в ФИФА и УЕФА с требованием исключить РФС из состава членов организаций, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ассоциации.

Обращение будет направлено в связи с решением РФС разрешить командам из Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей и Крыма участвовать в соревнованиях под эгидой ФНЛ.

Напомним, что 24 октября вице-премьер Дмитрий Чернышенко во время доклада президенту РФ Владимиру Путину заявил, что правительство и РФС договорились об интеграции этих территорий в чемпионаты России по футболу.

Также исполком УАФ обратился в ФИФА с предложением рассмотреть вопрос об исключении сборной Ирана из числа участников чемпионата мира-2022 в связи с «систематическими проявлениями нарушений прав человека» и «вероятную причастность» к событиям в Украине.

ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря этого года.