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    СМИ: «Спортинг» зимой попытается купить Роналду

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    «Спортинг» в зимнее трансферное окно рассматривает возможность приобретения португальского форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, сообщает Mirror.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    По данным источника, португальский клуб зимой готов сделать предложение по 37-летнему нападающему. Ожидается, «Спортинг» может предложить манкунианцам разделить зарплату форварда. При этом, большую часть заработной платы будет выплачивать лиссабонский клуб.

    Напомним, Роналду уже выступал за «Спортинг». В его составе он провел 31 матч, в которых записал в свой актив пять голов и сделал шесть результативных передач.

    Действующее контрактное соглашение Роналду с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до 2023 года.

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