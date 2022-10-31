СМИ: «Спортинг» зимой попытается купить Роналду

«Спортинг» в зимнее трансферное окно рассматривает возможность приобретения португальского форварда «Манчестер Юнайтед», сообщает Mirror.

По данным источника, португальский клуб зимой готов сделать предложение по 37-летнему нападающему. Ожидается, «Спортинг» может предложить манкунианцам разделить зарплату форварда. При этом, большую часть заработной платы будет выплачивать лиссабонский клуб.

Напомним, Роналду уже выступал за «Спортинг». В его составе он провел 31 матч, в которых записал в свой актив пять голов и сделал шесть результативных передач.

Действующее контрактное соглашение Роналду с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до 2023 года.