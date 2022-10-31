Хаби Алонсо: Завтра «Байер» будет сражаться за шанс сыграть в Лиге Европы

Главный тренерподелился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с

В 1-м туре «Брюгге» победил со счетом 1:0 и после 5 туров уже вышел в 1/8 финала. «Байер» с 4 очками занимает 4-е место. Чтобы выйти в Лиге Европы, немцам нужно обыграть бельгийский клуб.

«Играть в Лиге Европы очень важно для команды, для болельщиков и для клуба. Мы хотим продолжить выступать в еврокубках на "БайАрене".

Завтра мы будем сражаться за шанс перейти в Лигу Европы. Судьбу матча решат мельчайшие детали. Нам надо показать идеальную командную игру.

Я бы не рассчитывал на "Атлетико". Нам надо побеждать и больше ни о чем не думать», — цитирует Алонсо пресс-служба УЕФА.

Матч «Байер» — «Брюгге» состоится 1 ноября. Начало — в 20:45 мск. С прогнозами на матч можно познакомиться по ссылке.