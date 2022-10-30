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    «Унион» обыграл гладбахскую «Боруссию» и вернул лидерство в Бундеслиге

    «Унион» — «Боруссия» М: счет матча2:1, обзор голов

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    Берлинский «Унион» одержал домашнюю победу над менхенгладбахской «Боруссией» (2:1) в матче 12-го тура чемпионата Германии.

    «Унион»
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    «Унион»

    Счет на 33-й минуте открыли гости — отличился защитник Нико Эльведи.

    На 79-й минуте нападающий Кевин Бехренс, пятью минутами ранее вышедший на замену, сравнял счет.

    Победу берлинцам принес на седьмой компенсированной минуте защитник Данило Дуки.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Унион — Боруссия М 2:1
    Голы: 0:1 Нико Эльведи (33'), 1:1 Кевин Бехренс (79'), 2:1 Данило Дуки (90 + 7') Унион: Фредерик Реннов, Данило Дуки, Робин Кнохе, Диогу Лейте, Юлиан Рюэрсон, Андраш Шчафер, Рани Хедира, Яник Хаберер, Тымотеуш Пухач, Жордан Сьебатшё, Шеральдо Бекер Боруссия М: Марку Тюрам, Алассан Плеа, Ларс Штиндль, Nathan N`Goumou Minpole, Кристоф Крамер, Юлиан Вайгль, Рами Бенсебаини, Нико Эльведи, Марвин Фридрих, Джозеф Скалли, Тобиас Зиппель Предупреждения: Свен Михель (64'), Марку Тюрам (67'), Тобиас Зиппель (79'), Юлиан Рюэрсон (90 + 1'), Кристофер Триммель (90 + 5')

    Берлинцы с 26 очками вернули себе лидерство в таблице Бундеслиги. «Боруссия» с 16 очками — на 10-м месте.

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