«Арсенал» — «Ноттингем Форрест»: счет матча 5:0, обзор голов

Счет в матче был открыт на 5-й минуте. С правого края Сака ыполнил передачу на ближний угол вратарской, куда ворвался Габриэл Мартинелли, который изогнулся на низком мяче и отправил сферу головой в ворота.
На 49-й минуте Мартинелли отдал справа передачу на Жезуса, тот покатил дальше Рейссу Нелсону, который расстрелял ворота соперника после двух ударов по воротам, с одним из которых справился вратарь.
Спустя три минуты Эдегор выкатил передачу на Жезуса. Габи прострелил вдоль вратарской, где ногу под мяч подставил Нелсон, который переправил сферу в сетку.
На 57-й минуте прошла атака «канониров» по правому краю. Последовала передача Нелсона с правого края, и с 23-х метров по идеальной траектории Томас Парти доставил сферу прямо в правую «девятку».
А на 78-й минуте Жезус отдал передачу в центр на Эдегора, который раскидал защитников, после чего переправил снаряд в левую «девятку».
«Арсенал» вернулся на первую строчку таблицы АПЛ с 31 очком. «Ноттингем Форест» — последний (9 очков).