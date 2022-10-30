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    «Арсенал» забил пять безответных мячей «Ноттингем Форрест»

    «Арсенал» — «Ноттингем Форрест»: счет матча 5:0, обзор голов

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    Лондонский «Арсенал» одержал домашнюю победу над «Ноттингем Форрест» (5:0) в матче 14-го тура чемпионата Англии.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 5-й минуте. С правого края Сака ыполнил передачу на ближний угол вратарской, куда ворвался Габриэл Мартинелли, который изогнулся на низком мяче и отправил сферу головой в ворота.

    На 49-й минуте Мартинелли отдал справа передачу на Жезуса, тот покатил дальше Рейссу Нелсону, который расстрелял ворота соперника после двух ударов по воротам, с одним из которых справился вратарь.

    Спустя три минуты Эдегор выкатил передачу на Жезуса. Габи прострелил вдоль вратарской, где ногу под мяч подставил Нелсон, который переправил сферу в сетку.

    На 57-й минуте прошла атака «канониров» по правому краю. Последовала передача Нелсона с правого края, и с 23-х метров по идеальной траектории Томас Парти доставил сферу прямо в правую «девятку».

    А на 78-й минуте Жезус отдал передачу в центр на Эдегора, который раскидал защитников, после чего переправил снаряд в левую «девятку».

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Арсенал Лондон — Ноттингем Форест 5:0
    Голы: 1:0 Габриэл Мартинелли (5'), 2:0 Рейсс Нелсон (49'), 3:0 Рейсс Нелсон (52'), 4:0 Томас Парти (57'), 5:0 Мартин Эдегор (78') Арсенал Лондон: Арон Ремсдейл, Бен Уайт, Вильям Салиба, Габриэль Магальяйнс, Такэхиро Томиясу, Томас Парти, Гранит Джака, Букайо Сака, Мартин Эдегор, Габриэл Мартинелли, Габриэл Жезус Ноттингем Форест: Джесси Лингард, Тайво Авонийи, Морган Гиббз-Уайт, Шейку Куйяте, Ремо Фройлер, Ryan Yates, Ренан Лоди, Скотт Маккена, Стив Кук, Серж Орье, Дин Хендерсон Предупреждение: Морган Гиббз-Уайт (44')

    «Арсенал» вернулся на первую строчку таблицы АПЛ с 31 очком. «Ноттингем Форест» — последний (9 очков).

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