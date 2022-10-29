Гол Де Брейне принес «Ман Сити» победу над «Лестером»

Единственный мяч был забит на 49-й минуте. Грилиш в борьбе с Менди заработал штрафной удар в 27 метрах от ворот соперника, левее центральной оси.
Кевин Де Брёйне подошёл к мячу и великолепно исполнил удар над «стенкой», поразив «девятку». Мяч от штанги оказался в сетке ворот.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Лестер — Манчестер Сити 0:1
Гол: 0:1 Кевин Де Брёйне (49') Лестер: Дэнни Уорд, Даниэль Амарти, Ваут Фас, Чаглар Сёюнджю, Тимоти Кастань, Юри Тилеманс, Кирман Дьюсбери-Холл, Джеймс Джастин, Джеймс Мэддисон, Джейми Варди, Харви Льюис Барнс Манчестер Сити: Джек Грилиш, Хулиан Альварес, Бернарду Силва, Илкай Гюндоган, Родриго Эрнандес, Кевин Де Брёйне, Жоау Канселу, Эмерик Лапорт, Мануэль Аканджи, Джон Стоунс, Эдерсон