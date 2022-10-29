Гол Де Брейне принес «Ман Сити» победу над «Лестером»

В матче 14-го тура чемпионата Англиипотерпел домашнее поражение от— 0:1.

Единственный мяч был забит на 49-й минуте. Грилиш в борьбе с Менди заработал штрафной удар в 27 метрах от ворот соперника, левее центральной оси.

Кевин Де Брёйне подошёл к мячу и великолепно исполнил удар над «стенкой», поразив «девятку». Мяч от штанги оказался в сетке ворот.