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    Гол Де Брейне принес «Ман Сити» победу над «Лестером»

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    В матче 14-го тура чемпионата Англии «Лестер» потерпел домашнее поражение от «Манчестер Сити» — 0:1.

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    Единственный мяч был забит на 49-й минуте. Грилиш в борьбе с Менди заработал штрафной удар в 27 метрах от ворот соперника, левее центральной оси.

    Кевин Де Брёйне подошёл к мячу и великолепно исполнил удар над «стенкой», поразив «девятку». Мяч от штанги оказался в сетке ворот.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Лестер — Манчестер Сити 0:1
    Гол: 0:1 Кевин Де Брёйне (49') Лестер: Дэнни Уорд, Даниэль Амарти, Ваут Фас, Чаглар Сёюнджю, Тимоти Кастань, Юри Тилеманс, Кирман Дьюсбери-Холл, Джеймс Джастин, Джеймс Мэддисон, Джейми Варди, Харви Льюис Барнс Манчестер Сити: Джек Грилиш, Хулиан Альварес, Бернарду Силва, Илкай Гюндоган, Родриго Эрнандес, Кевин Де Брёйне, Жоау Канселу, Эмерик Лапорт, Мануэль Аканджи, Джон Стоунс, Эдерсон
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