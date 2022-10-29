Гогниев: Сделаем из команды «Химки» конфетку, если дадут возможность

Главный тренероценил игру команды в матче 15-го тура РПЛ с(1:6).

«Хочется отметить Казанцева. Ошибки были, но он брал на себя игру. Дудаев заработал пенальти. Да, у него лишний вес, но он неплохо смотрелся. Ребята выходят и делают свою работу, но не все.

Но это наша кухня, мы все разберем. Мои футболисты — самые сильные в лиге. Нам надо поднимать уровень всего. Те футболисты, которые у меня есть — самые сильные.

Только добро и позитив, плохого слова о них не скажу. Некоторые вещи зависят не только от тренера. Но мы будем двигаться дальше.

Давайте скажем так, есть чудеса, а есть реалии. Чудеса могут один раз произойти, а я живу в реалиях. Бывают такие вещи, что футболист не попадает в игру. У нас нет такой большой ротации.

У нас много молодежи. Мы смотрим, анализируем. Результаты очень плохие, много пропускаем, практически не забиваем. Надо признаться, что на данный момент мы плохо готовы.

Надо это разгребать. Знаю точно, что мы это разгребем, если дадут возможность. Сделаем из команды "Химки" конфетку», — приводит слова Гогниева «Спорт-Экспресс».

«Химки» продлили серию без побед до 15 матчей. Команда занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ (9 очков).