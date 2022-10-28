Де Хеа не попал в предварительный список сборной Испании на ЧМ-2022

Давид Де Хеа Фото: globallookpress.com
Пока что детали не публикуются, но известно, что на каждую позицию выделено по 5 игроков. В итоговом составе будет 26 футболистов.
По данным As, в списке нет вратаря «Ман Юнайтед» Давида Де Хеа. Унаи Симон («Атлетик»), Роберт Санчес («Брайтон») и Давид Райя («Брентфорд») будут в составе, Кепа Аррисабалага («Челси») и Давид Сория («Хетафе») на турнир не поедут.
Также в предварительный состав попали Ансу Фати («Барселона»), Микель Ойарсабаль («Реал Сосьедад»), Жерар Морено («Вильярреал»), Нико Уильямс («Атлетик»), Борха Иглесиас и Серхио Каналес (оба — «Бетис»).
Чемпионат мира в Катаре стартует 20 ноября и закончится 18 декабря.