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    • Павлюченко объявил о завершении профессиональной карьеры
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    Павлюченко объявил о завершении профессиональной карьеры

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    Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко объявил о завершении профессиональной карьеры.

    Роман Павлюченко
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    Роман Павлюченко

    В четверг КДК РФС дисквалифицировал форварда, выступающего за ногинский клуб «Знамя», на восемь матчей Второй лиги за попытку физического воздействия на соперника и оскорбительные выражения.

    «Честно говоря, мне без разницы, что мне дали эти восемь матчей дисквалификации. Я не собираюсь больше играть в большой футбол.

    Почему дали не 18 матчей дисквалификации, не 80, чтобы я в следующий раз мог играть в 50 лет только? Непонятно, чем они руководствуются, принимая данные решения.

    Карьера давно закончена была, а то, что я играл за "Знамя" — это просто для себя, поделиться опытом с молодыми ребятами.

    Сейчас я понял, что окончательно пора заканчивать с этим. Нервы, как видите, уже иногда сдают. Мне 40 лет, уже хватит. Второй дивизион — не такой высокий уровень, но там молодые ребята, с которыми мне уже тяжеловато тренироваться, другие скорости. Надо хотя бы уровню соответствовать, но уже не готов поддерживать такую физическую работу.

    Я уже принял решение, ушел из клуба. Там хватает молодых ребят, которые могут играть и у которых есть желание. У меня одна задача сейчас — выступления в Медиалиге», — приводит слова Павлюченко «Матч ТВ».

    Павлюченко известен по выступлениям за «Спартак», «Локомотив» и английский «Тоттенхэм». Вместе со сборной России он стал бронзовым призером Евро-2008. В его активе 21 гол в 51 матче за национальную команду.

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