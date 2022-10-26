Аллегри: Мы разочарованы и злы, что вылетели из Лиги чемпионов

Главный тренерпрокомментировал поражение от(3:4) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Поражение в Лиссабоне оставило итальянский гранд без участия в плей-офф Лиги чемпионов впервые с 2013 года. С 3 очками «Юве» замыкает таблицу группы Н.

«Думаю, что нашей ошибкой стала слишком мягкая играя в обороне в первом тайме. Мы разочарованы и злы, что вылетели из Лиги чемпионов.

Сейчас мы должны сфокусироваться на чемпионате Италии, а также на предстоящем матче против "ПСЖ", так как мы еще можем побороться за место в Лиге Европы», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.