Аллегри: Мы разочарованы и злы, что вылетели из Лиги чемпионов

Массимилиано Аллегри Фото: globallookpress.com
Поражение в Лиссабоне оставило итальянский гранд без участия в плей-офф Лиги чемпионов впервые с 2013 года. С 3 очками «Юве» замыкает таблицу группы Н.
«Думаю, что нашей ошибкой стала слишком мягкая играя в обороне в первом тайме. Мы разочарованы и злы, что вылетели из Лиги чемпионов.
Сейчас мы должны сфокусироваться на чемпионате Италии, а также на предстоящем матче против "ПСЖ", так как мы еще можем побороться за место в Лиге Европы», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.