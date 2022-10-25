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    Стерлинг и Обамеянг сыграют в атаке «Челси» против «Зальцбурга»

    «Зальцбург» — «Челси»: прогноз, составы, коэффициенты

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    Австрийский «Ред Булл Зальцбург» и лондонский «Челси» огласили стартовые составы на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Пьер-Эмерик Обамеянг и Рахим Стерлинг
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    Пьер-Эмерик Обамеянг и Рахим Стерлинг

    «Ред Булл Зальцбург»: Кен, Дедич, Вебер, Павлович, Бернардо, Зайвальд, Кьергор, Сучич, Гурна-Дуат, Окафор, Адаму.

    «Челси»: Аррисабалага, Тиаго Силва, Кукурелья, Чалоба, Пулишич, Ковачич, Жоржиньо, Галлахер, Хавертц, Стерлинг, Обамеянг.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Челси». Коэффициент на его победу — 1.83, на успех «Зальцбурга» — 5.30, на ничью — 3.86. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

    Следить за ходом матча можно тут.

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