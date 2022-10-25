«Зальцбург» — «Челси»: прогноз, составы, коэффициенты

Австрийскийи лондонскийогласили стартовые составы на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Ред Булл Зальцбург»: Кен, Дедич, Вебер, Павлович, Бернардо, Зайвальд, Кьергор, Сучич, Гурна-Дуат, Окафор, Адаму.

«Челси»: Аррисабалага, Тиаго Силва, Кукурелья, Чалоба, Пулишич, Ковачич, Жоржиньо, Галлахер, Хавертц, Стерлинг, Обамеянг.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Челси». Коэффициент на его победу — 1.83, на успех «Зальцбурга» — 5.30, на ничью — 3.86. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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