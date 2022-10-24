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    Тренер «Зальцбурга»: Хотим доставить «Челси» проблемы, хоть мы и не фавориты

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    Главный тренер «Зальцбурга» Маттиас Яйссле поделился ожиданиями от предстоящего матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси».

    Маттиас Яйссле
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    Маттиас Яйссле

    Во 2-м туре команды сыграли 1:1. После 4-х туров у «Челси» 7 очков, у «Зальцбурга» — 6.

    «Хотим доставить "Челси" проблемы, хоть мы и не фавориты. Это будет трудное испытание. Придется здорово попотеть. Но нас непросто обыграть на нашем поле.

    Мы должны все тщательно продумать и учитывать возможные случайности. На этот раз плана А, В и С недостаточно. Но мы не жалуемся. Я с оптимизмом смотрю на этот матч», — цитирует Яйссле пресс-служба УЕФА.

    Матч пройдет 25 октября в Австрии и начнется в 19:45 (мск). С прогнозом на матч можно ознакомиться по ссылке.

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