Тренер «Зальцбурга»: Хотим доставить «Челси» проблемы, хоть мы и не фавориты

Главный тренерподелился ожиданиями от предстоящего матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с

Во 2-м туре команды сыграли 1:1. После 4-х туров у «Челси» 7 очков, у «Зальцбурга» — 6.

«Хотим доставить "Челси" проблемы, хоть мы и не фавориты. Это будет трудное испытание. Придется здорово попотеть. Но нас непросто обыграть на нашем поле.

Мы должны все тщательно продумать и учитывать возможные случайности. На этот раз плана А, В и С недостаточно. Но мы не жалуемся. Я с оптимизмом смотрю на этот матч», — цитирует Яйссле пресс-служба УЕФА.

Матч пройдет 25 октября в Австрии и начнется в 19:45 (мск). С прогнозом на матч можно ознакомиться по ссылке.