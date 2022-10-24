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    Модрич исключён из заявки «Реала» на матч ЛЧ против «РБ Лейпцига»

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    Хорватский полузащитник футбольного клуба «Реал Мадрид» Лука Модрич выведен из заявки команды на выездной матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг», сообщает официальный сайт мадридского клуба.

    Лука Модрич
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    Лука Модрич

    Сообщается, что изначально хорват был в составе и должен был лететь с командой в Германию, однако в последний момент был исключён из заявки. Причины такого решения не разглашаются.

    Модрич провёл три матча в Лиге чемпионов в текущем сезоне, на его счету один забитый мяч.

    Матч с «РБ Лейпциг» состоится завтра, 25-го октября, начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени. С прогнозом на этот поединок вы можете ознакомиться здесь.

    «Реал» занимает первое место в группе с десятью набранными очками, «Лейпциг» — второе с шестью.

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