Модрич исключён из заявки «Реала» на матч ЛЧ против «РБ Лейпцига»

Хорватский полузащитник футбольного клуба «Реал Мадрид»выведен из заявки команды на выездной матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг», сообщает официальный сайт мадридского клуба.

Сообщается, что изначально хорват был в составе и должен был лететь с командой в Германию, однако в последний момент был исключён из заявки. Причины такого решения не разглашаются.

Модрич провёл три матча в Лиге чемпионов в текущем сезоне, на его счету один забитый мяч.

Матч с «РБ Лейпциг» состоится завтра, 25-го октября, начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени. С прогнозом на этот поединок вы можете ознакомиться здесь.

«Реал» занимает первое место в группе с десятью набранными очками, «Лейпциг» — второе с шестью.