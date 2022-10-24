Цаллагов: К матчу с «Зенитом» готовились так же, как и к любому другому

Полузащитник «Сочи»рассказал как готовилась команда в преддверии матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

«Особого подхода к этой игре нет. Да, соперник хороший и предполагается интересная игра, но к этому матчу готовились так же, как и к любому другому», — приводит слова Цаллагова пресс-служба «Сочи» на официальном сайте.

31-летний Цаллагов выступает за «Сочи» с 2019 года, перейдя в команду из «Зенита». В восьми матчах нынешнего сезона на счету полузащитника один забитый мяч. Соглашение между сторонами рассчитано до конца текущей кампании.

Цаллагов является воспитанником владикавказского «Спартака», также он выступал за самарские «Крылья Советов», московское «Динамо» и казанский «Рубин».