ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Химки»Справились без Промеса и Абаскаля. «Спартак» вернулся на вторую строчку в таблице
  • 14:14
    • Защитник «Барселоны» выбыл как минимум на месяц из-за травмы плеча
    Все новости спорта

    Цаллагов: К матчу с «Зенитом» готовились так же, как и к любому другому

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Футбол России РПЛ Зенит Сочи
    Полузащитник «Сочи» Ибрагим Цаллагов рассказал как готовилась команда в преддверии матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

    Ибрагим Цаллагов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ибрагим Цаллагов

    «Особого подхода к этой игре нет. Да, соперник хороший и предполагается интересная игра, но к этому матчу готовились так же, как и к любому другому», — приводит слова Цаллагова пресс-служба «Сочи» на официальном сайте.

    31-летний Цаллагов выступает за «Сочи» с 2019 года, перейдя в команду из «Зенита». В восьми матчах нынешнего сезона на счету полузащитника один забитый мяч. Соглашение между сторонами рассчитано до конца текущей кампании.

    Цаллагов является воспитанником владикавказского «Спартака», также он выступал за самарские «Крылья Советов», московское «Динамо» и казанский «Рубин».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продлит ли «Зенит» серию поражений сочинцев?
  • «Зенит» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Получится ли у «Магнитки» взять реванш за недавний выезд в Казань?
  • «Металлург» Мг — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Ожидается результативный поединок
  • «Урал» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.63
  • Экспресс дня 24 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Зенит — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Урал — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Сельта — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Авангард — Барыс
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  2.70
  • Прогноз на матч ПСЖ — Маккаби Хайфа
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры