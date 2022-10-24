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    Аршавин: «Сочи» надо понимать, как в следующем году строить игру без Нобоа

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    Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о лидере «Сочи» Кристиане Нобоа.

    Кристиан Нобоа
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    Кристиан Нобоа

    «Визуально у Нобоа лишний вес, он действует не на тех скоростях, на которых может.

    Поначалу он не проходил в состав, и это заслуженно, и когда он начал попадать в состав, "Сочи" также сал играть лучше.

    Но он уже слишком взрослый, и в следующем году "Сочи" надо понимать, как строить игру без него», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Зенит» — «Сочи»

    Напомним, «Сочи» встретится с «Зенитом» в 14-м туре РПЛ. Матч пройдет 24 октября в Санкт-Петербурге, начало — в 20:00 мск.

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