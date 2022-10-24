Аршавин: «Сочи» надо понимать, как в следующем году строить игру без Нобоа

Бывший футболист «Зенита»поделился мнением о лидере «Сочи»

«Визуально у Нобоа лишний вес, он действует не на тех скоростях, на которых может.

Поначалу он не проходил в состав, и это заслуженно, и когда он начал попадать в состав, "Сочи" также сал играть лучше.

Но он уже слишком взрослый, и в следующем году "Сочи" надо понимать, как строить игру без него», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

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Напомним, «Сочи» встретится с «Зенитом» в 14-м туре РПЛ. Матч пройдет 24 октября в Санкт-Петербурге, начало — в 20:00 мск.