Аршавин: Регион не допустит того, чтобы «Рубин» долго прозябал в Первой лиге

Бывший нападающий «Зенита» и сборной Россиисчитает, что «Рубин» по итогам текущего сезона вернется в российскую Премьер-лигу.

«Рубин» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги после 15-ти туров.

«Я не помню, когда "Зенит" проходил очищение первой лигой — это было давным-давно. Никто не ожидал, что "Рубин" вылетит, с таким-то составом и финансированием.

Сейчас все ожидали, что "Рубин" уверенно займет первое место в Первой лиге, но пока этого не происходит. Мне трудно сказать, с чем это связано, но я думаю, что регион не допустит того, чтобы "Рубин" долго прозябал внизу.

Для меня все это удивительно, потому что "Рубин" хорошо укрепился на трансферном рынке. Понятно, что несколько травм помешали играть в оптимальном составе, но все равно запас должен быть большим. Судя по последним результатам, "Рубин" приходит в себя. Он не должен долго быть внизу», — приводит слова Аршавина Sport24.