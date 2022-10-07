Экс-судья Вилков: Подписал петицию болельщиков «Рубина» об увольнении Слуцкого и переслал ее друзьям

Бывший арбитр Премьер-лигиподдержал петицию болельщиков, которые требуют от руководителей клуба уволитьс поста главного тренера.

Сообщалось, что болельщики «Рубина» создали на сайте change.org петицию на имя Президента Татарстана Рустама Минниханова и генерального директора «СИБУРа» Михаила Карисалова с требованием уволить Леонида Слуцкого с поста главного тренера казанского клуба.

«Вообще нисколько не скучаю по Слуцкому. Более того, мне сегодня прислали ссылку на петицию болельщиков "Рубина" к руководителям республики, которые требуют отправить Слуцкого в отставку. Я эту петицию подписал и переслал своим друзьям. Думаю, настала пора что-то менять. "Рубин" вылетел в Кубке и в Первой лиге они не в топе.

С таким мощным составом "Рубин" должен катком проходить по всей Первой лиге. А по факту — висят почти в середине таблицы. Сейчас самое время для перемен. Другой тренер доведет осеннюю часть до логического завершения и будет готовить ее в финишной прямой, чтобы "Рубин" вернулся в РПЛ. Казань достойна иметь команду Премьер-лиги», — приводит слова Вилкова Sport24.

Ранее на этой неделе «Рубин» вылетел из Кубка России, проиграв аутсайдеру Первой лиги ульяновской «Волге». Серия поражений команды Слуцкого составляет три матча.

«Рубин» занимает шестое место в турнирной таблице ФНЛ после 12-ти туров.