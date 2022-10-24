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    «Аталанта» расплатилась с «Локомотивом» за Миранчука

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    Итальянская «Аталанта» погасила долг перед московским «Локомотивом» за трансфер полузащитника Алексея Миранчука, который был осуществлён в 2020 году.

    Алексей Миранчук
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    Алексей Миранчук

    «В начале октября палата по статусам игроков ФИФА рассмотрела претензии „Локомотива“ к „Аталанте“ и поддержала требования железнодорожников, постановив, что итальянский клуб должен рассчитаться в течение 45 дней, в том числе выплатив пени в размере 5% от суммы выплаты, за срок задержки — с 17 июня 2022 года по дату фактического платежа.

    После переговоров между „Локомотивом“ и „Аталантой“ итальянский клуб оплатил не только сумму задержанного транша, но досрочно закрыл обязательства по оставшейся части за трансфер Алексея», — приводит слова пресс-службы «Локомотива» ТАСС.

    В июле 2022 года руководство «железнодорожников» заявило о долге итальянского клуба в размере € 5,8 млн и начале разбирательств в ФИФА.

    Миранчук провёл в «Аталанте» 56 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 7 голевых передач. Текущий сезон россиянин проводит в аренде в «Торино».

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