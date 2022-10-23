«Спартак» — «Химки»: счет матча 5:0, обзор голов

Уже на 2-й минуте матча спартаковцы совершили перехват в центре поля и провели быструю атаку. Соболев сделал пас к штрафной на Зобнина, Роман пробил в нижний угол — Гудиев отразил мяч перед собой, но Игнатов успел на отскок и поразил пустой угол ворот.
На 18-й минуте Алексей Никитин сделал слабый пас перед собственной штрафной — Шамар Николсон перехватил мяч, обыграл Гудиева и поразил пустые ворота.
На 63-й минуте Игнатов сделал пас в штрафную «Химок», Соболев продавил Чежию и прострелил — Николсон изловчился и с разворота переправил мяч в противоход Гудиеву.
На 83-й минуте Денисов подключился к атаке и сделал пас в штрафную, Зорин прострелил в центр, а Мелёшин опередил Зуева и переправил мяч в пустой угол ворот.
На 89-й минуте Рыбус навесил со штрафного — Мелёшин поборолся за подбор, Маслов подхватил мяч, сместился на правый край и мощно пробил в дальний угол.
«Спартак» набрал 29 очков и поднялся на второе место. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 4 очка, у питерской команды еще одна игра в запасе.
«Химки» остались на 15-й позиции в турнирной таблице (9 очков). У подмосковной команды 14-й матч подряд без побед.