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    «Спартак» отгрузил пять безответных мячей «Химкам»

    «Спартак» — «Химки»: счет матча 5:0, обзор голов

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    Московский «Спартак» одержал домашнюю победу над подмосковными «Химками» (5:0) в матче 14-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Уже на 2-й минуте матча спартаковцы совершили перехват в центре поля и провели быструю атаку. Соболев сделал пас к штрафной на Зобнина, Роман пробил в нижний угол — Гудиев отразил мяч перед собой, но Игнатов успел на отскок и поразил пустой угол ворот.

    На 18-й минуте Алексей Никитин сделал слабый пас перед собственной штрафной — Шамар Николсон перехватил мяч, обыграл Гудиева и поразил пустые ворота.

    На 63-й минуте Игнатов сделал пас в штрафную «Химок», Соболев продавил Чежию и прострелил — Николсон изловчился и с разворота переправил мяч в противоход Гудиеву.

    На 83-й минуте Денисов подключился к атаке и сделал пас в штрафную, Зорин прострелил в центр, а Мелёшин опередил Зуева и переправил мяч в пустой угол ворот.

    На 89-й минуте Рыбус навесил со штрафного — Мелёшин поборолся за подбор, Маслов подхватил мяч, сместился на правый край и мощно пробил в дальний угол.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Спартак — Химки 5:0
    Голы: 1:0 Ignatov M. (2'), 2:0 Nicholson S. (18'), 3:0 Nicholson S. (63'), 4:0 Meleshin P. A. (83'), 5:0 Maslov P. (89') Спартак: Denisov D., Dzhikiya G. (Chernov N., 76'), Ignatov M. (Zorin D., 65'), Klassen L. (Rybus M., 86'), Maslov P., Nicholson S. (Shitov V., 85'), Prutsev D., Selikhov A., Sobolev A., Zinkovskiy A. (Meleshin P. A., 76'), Zobnin R. Химки: Chezhia I., Glavcic N. (Bozhenov K., 72'), Glushakov D., Gudiev V., Guliev A., Lomovitskiy A., Magomedov B. (Kazantsev D., 72'), Mirzov R. (Sadygov I., 72'), Nikitin A., Rudenko A. (Dolgov A., 72'), Zuev A. (Kukharchuk I., 86') Предупреждения: Lomovitskiy A. (11'), Dzhikiya G. (15'), Rudenko A. (30'), Glushakov D. (78')

    «Спартак» набрал 29 очков и поднялся на второе место. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 4 очка, у питерской команды еще одна игра в запасе.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Химки» остались на 15-й позиции в турнирной таблице (9 очков). У подмосковной команды 14-й матч подряд без побед.

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