«Ницца» — «Нант»: счет матча 1:1, обзор гола

Счет на 49-й минуте открыл нигерийский нападающий гостей Игнатиус Ганаго.
На седьмой компенсированной минуте Николя Пепе сравнял счет и спас хозяев от поражения.
Футбол. Франция. Лига 1
Ницца — Нант 1:1
Голы: 0:1 Игнатиус Кнеп Ганаго (49'), 1:1 Николя Пепе (пенальти) (90 + 7') Ницца: Каспер Шмейхель, Жан-Клер Тодибо, Данте, Mattia Viti (Hicham Boudaoui, 62'), Джордан Лотомба (Юсеф Аталь, 45'), Марио Лемина, Kephren Thuram-Ulien (Аарон Рэмси, 62'), Джо Брайан (Мельвен Бар, 70'), Росс Баркли (Billal Brahimi, 62'), Николя Пепе, Гаэтан Лаборде Нант: Моузес Саймон (Мостафа Мохамед, 73'), Игнатиус Кнеп Ганаго (Жан-Шарль Кастеллетто, 73'), Людовик Блас (Маркус Коко, 89'), Самуэль Мутуссами, Педро Чиривелья, Мусса Сиссоко (Sebastien Corchia, 89'), Кентен Мерлен, Николя Паллуа, Андрей Жиротто, Деннис Аппиа (Фабьен Сентонс, 46'), Альбан Лафон Предупреждения: Жан-Клер Тодибо (60'), Джо Брайан (68'), Antoine Kombouare (75'), Мельвен Бар (82'), Мусса Сиссоко (85'), Альбан Лафон (90 + 4'), Самуэль Мутуссами (90 + 9'), Альбан Лафон (90 + 9') Удаление: Кадер Бамба (90 + 9')
«Ницца» с 12 рчками на 13-м месте в таблице Лиги 1, у «Нанта» 10 очков и 15-е место.