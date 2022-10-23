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    Гол Арнаутовича помог «Болонье» обыграть «Лечче»

    «Болонья» — «Лечче»: счет матча 2:0, обзор голов

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    В матче 11-го тура чемпионата Италии «Болонья» одержала домашнюю победу над «Лечче» — 2:0.

    «Болонья» — «Лечче»
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    «Болонья» — «Лечче»

    На 13-й минуте Марко Арнаутович открыл счет, реализовав пенальти.

    А на 35-й минуте полузащитник Льюис Фергюсон удвоил преимущество хозяев.

    Футбол. Италия. Серия А
    Болонья — Лечче 2:0
    Голы: 1:0 Марко Арнаутович (пенальти) (13'), 2:0 Льюис Фергюсон (35') Болонья: Лукаш Скорупски, Стефан Пош, Кевин Бонифаци (Joaquin Sosa, 73'), Джон Лукуми (Адама Сумаоро, 66'), Андреа Камбьязо, Льюис Фергюсон (Роберто Сориано, 86'), Гари Медель, Михел Эбишер, Николас Домингес, Муса Бэрроу (Риккардо Орсолини, 65'), Марко Арнаутович Лечче: Ламек Банда (Реми Уден, 46'), Ассан Сесай (Лоренцо Коломбо, 83'), Габриэл Стрефезза (Pablo Rodriguez, 73'), Кристоффер Аскильдсен (Федерико Ди Франческо, 46'), Мортен Юльманн (Алексис Блен, 73'), Joan Gonzalez, Джузеппе Пеццелла, Federico Baschirotto, Марин Понграчич, Валентен Жендрей, Владимиро Фальконе Предупреждения: Джон Лукуми (30'), Муса Бэрроу (45 + 2'), Льюис Фергюсон (47'), Мортен Юльманн (65'), Гари Медель (88'), Марко Арнаутович (90 + 6'), Federico Baschirotto (90 + 6')

    «Болонья» прервала свою серию из 4 матчей без побед в чемпионате Италии и поднялась на 13-е место с 10 очками в 11 матчах.

    Календарь и таблица Серии А

    «Лечче» идет на 17-й строчке турнирной таблицы Серии А с 8 очками в 11 встречах.

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