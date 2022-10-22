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    Сторожук: «Краснодар» расстроен поражением в Кубке, хотели реабилитироваться

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    Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук подвел итоги матча с «Пари НН» (2:0) в 14-м туре РПЛ.

    Александр Сторожук
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    Александр Сторожук

    Накануне «быки» уступили ниждегородцам в матче Кубка России со счетом 0:1.

    «В кубковой игре мы не забили. В этой получилось забить. Можем и умеем создавать. Но, опять же, не хватает где‑то хладнокровия, предпоследней передачи, так скажем.

    Чего нам не хватало, например, в домашней игре с "Ахматом"? Мы и создавали больше, и забили, казалось бы, два. Еще могли забивать. Но транжирили моменты. Ничего не изменилось.

    Только одно радует — что мы выиграли, потому что эмоциональный фон очень важен. И для микроклимата, и для общего состояния команды позитивного.

    Хочу поздравить болельщиков, которые здесь нас вторую игру поддерживают. Их слышно, и мы это чувствуем. И то, что нам говорят, передают, это очень добрые слова. Нам очень приятно.

    Кубок, чемпионат — для нас нет [разницы], честное слово. Потому что надо играть, стремиться побеждать в различных турнирах, причем все для этого у нас было.

    Мы очень расстроены, что потерпели поражение на Кубок. В чемпионате хотели реабилитироваться», — сказал Сторожук «Матч ТВ».

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