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    «Милан» разгромил «Монцу», Диас оформил дубль

    «Милан» — «Монца»: счет матча 4:1, обзор голов

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    В матче 11-го тура чемпионата Италии «Милан» одержал домашнюю победу над «Монцей» — 4:1.

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    Счет в матче был открыт на 16-й минуте. Браим Диас подхватил мяч в центральном круге, самостоятельно протащил снаряд до штрафной «Монцы» и в падении в борьбе с защитником протолкнул его в сетку.

    На 41-й минуте Диас получил мяч в штрафной от Ориги, легко развернул Кальдиролу и низом посылает снаряд в дальний угол.

    Счет стал крупным на 65-й минуте. Мессиас на фланге разобрался с соперником и покатил на Дивока Ориги, бельгиец подработал снаряд и с 18 метров вонзил его в ближнюю «девятку».

    Спустя пять минут гости «размочили» счет. Шикарный удар со штрафного исполнил Филиппо Раноккья, обведя «стенку» и попав в ближний угол — Тэтэрушану хоть и коснулся мяча, но выручить не сумел.

    А на 84-й минуте Эрнандес воспользовался ошибкой соперника, прострелил в штрафную с левого края, а Рафаэль Леау, приняв мяч, поразил ближний угол ворот гостей.

    Футбол. Италия. Серия А
    Милан — Монца 4:1
    Голы: 1:0 Браим Диас (16'), 2:0 Браим Диас (41'), 3:0 Дивок Ориги (65'), 3:1 Filippo Ranocchia (70'), 4:1 Рафаэл Леау (84') Милан: Чиприан Тэтэрушану, Серджино Дест (Пьер Калюлю, 46'), Симон Кьер (Маттео Габбиа, 60'), Фикайо Томори, Тео Эрнандес, Исмаэль Беннасер, Томмазо Побега, Жуниор Мессьяс, Браим Диас (Шарль Де Кетеларе, 53'), Анте Ребич (Рафаэл Леау, 60'), Дивок Ориги (Астер Вранкс, 78') Монца: Dany Mota (Андреа Петанья, 54'), Джанлука Капрари (Кристиан Гиткьяер, 66'), Маттео Пессина, Carlos Augusto, Стефано Сенси (Warren Bondo, 66'), Andrea Barberis (Filippo Ranocchia, 46'), Patrick Ciurria, Лука Кальдирола (Андреа Карбони, 54'), Роб Холдинг, Валентин Антов, Michele Di Gregorio Предупреждения: Дивок Ориги (31'), Warren Bondo (72')

    «Милан» одержал 4-ю победу подряд и с 26 очками поднялся на 2-е место в турнирной таблице Серии А. «Монца» с 10 баллами в активе занимает 14-ю строчку.

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