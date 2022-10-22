«Милан» — «Монца»: счет матча 4:1, обзор голов

Счет в матче был открыт на 16-й минуте. Браим Диас подхватил мяч в центральном круге, самостоятельно протащил снаряд до штрафной «Монцы» и в падении в борьбе с защитником протолкнул его в сетку.
На 41-й минуте Диас получил мяч в штрафной от Ориги, легко развернул Кальдиролу и низом посылает снаряд в дальний угол.
Счет стал крупным на 65-й минуте. Мессиас на фланге разобрался с соперником и покатил на Дивока Ориги, бельгиец подработал снаряд и с 18 метров вонзил его в ближнюю «девятку».
Спустя пять минут гости «размочили» счет. Шикарный удар со штрафного исполнил Филиппо Раноккья, обведя «стенку» и попав в ближний угол — Тэтэрушану хоть и коснулся мяча, но выручить не сумел.
А на 84-й минуте Эрнандес воспользовался ошибкой соперника, прострелил в штрафную с левого края, а Рафаэль Леау, приняв мяч, поразил ближний угол ворот гостей.
«Милан» одержал 4-ю победу подряд и с 26 очками поднялся на 2-е место в турнирной таблице Серии А. «Монца» с 10 баллами в активе занимает 14-ю строчку.